Росія вивела в Чорне море «Калібри»

Росія вивела в Чорне море «Калібри»
23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

Про це пише Українська правда з посиланням на Військово-морські сили.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", - йдеться в повідомленні.

Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.

В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".

Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В НСЖУ обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:37
Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку зустріли загиблих на війні Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
На українсько-білоруській ділянці кордону встановили камери спостереження. ФОТО
Сьогодні, 15:25
На Волині у снігових заметах застрягли «швидкі» та автівка місцевого хлібозаводу
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок
Сьогодні, 14:30
Росіяни знову обстріляли Херсон: поцілилили у дитсадок, є загиблі Росіяни знову обстріляли Херсон: поцілилили у дитсадок, є загиблі
Сьогодні, 14:00
Відпустка для військових під час воєнного стану: важливий закон набув чинності Відпустка для військових під час воєнного стану: важливий закон набув чинності
Сьогодні, 12:48
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В НСЖУ обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:37
 0
Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
 0
У Луцьку зустріли загиблих на війні Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
 0
На українсько-білоруській ділянці кордону встановили камери спостереження. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
На Волині у снігових заметах застрягли «швидкі» та автівка місцевого хлібозаводу
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8