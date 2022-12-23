Росія вивела в Чорне море «Калібри»





Про це пише



"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", - йдеться в повідомленні.



Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.



В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.



Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".



Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.Про це пише Українська правда з посиланням на Військово-морські сили."У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", - йдеться в повідомленні.Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу.

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