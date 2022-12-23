Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.
Про це пише Українська правда з посиланням на Військово-морські сили.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", - йдеться в повідомленні.
Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.
В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.
Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".
Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на Військово-морські сили.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети", - йдеться в повідомленні.
Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.
В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.
Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".
Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В НСЖУ обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:37
Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку зустріли загиблих на війні Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
Медіа