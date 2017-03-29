У Луцьку зустріли загиблих на війні Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
Додому на Волинь привезли тіла загиблих на війні Героїв: усі вони знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.
Про це повідомляє «Конкурент TV».
23 грудня пообіді до Луцька прибула чергова місія «На щиті».
Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в’їзді до Луцька, далі маршрут пролягав повз усе місто – аж до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи.
Про дату, час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть згодом.
Вічна пам'ять і слава Героям!
Про це повідомляє «Конкурент TV».
23 грудня пообіді до Луцька прибула чергова місія «На щиті».
Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в’їзді до Луцька, далі маршрут пролягав повз усе місто – аж до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи.
Про дату, час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть згодом.
Вічна пам'ять і слава Героям!