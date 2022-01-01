На Волині у снігових заметах застрягли «швидкі» та автівка місцевого хлібозаводу

На Волині у снігових заметах застрягли «швидкі» та автівка місцевого хлібозаводу
Минулої доби волинські рятувальники ДСНС тричі виїжджали на допомогу водіям на складних ділянках доріг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська визволили зі снігового замету на узбіччі біля села Грибовиця автомобіль місцевого хлібозаводу.

Поблизу с. Михнівка Камінь-Каширського району рятувальники 8 ДПРЧ відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом.

Ще одну «швидку», що також поспішала на допомогу людям, рятувальники відбуксирували зі складної ділянки дороги між с. Мокре та с. Дубечне на Ковельщині.

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Теги: снігові замети, швидка, Волинь
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