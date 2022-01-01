У бою під Бахмутом загинув відомий український режисер

Олег Бобало.



Трагічну звістку повідомила дружина митця Анна Яремчук-Бобало та друг і колега режисера Євген Лавренчук, пише



«Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвості дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі «Дебют», а потім, й в театрі Бориса Озерова. Я не знаю, що ще написати. Не знаю, які слова підібрати для жінки Анни, для його мами - тьоті Іри, для брата Жені, для родини, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ має знати. Та вічно пам'ятати», - написав Лавренчук.



«По справедливості, він мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний в цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових «ніштячків», що передавала мама з Америки, для хлопців», – написала у власному пості дружина режисера.



Олег Бобало-Яремчук – режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач. Зокрема, він зняв короткометражний фільм «Структура кави або «Абзац» за мотивами оповідань Богдана Жолдака.



2021 року Олег Бобало зняв фільм «Українське кіно: Становлення». З початком повномасштабного вторгнення Росії до України режисер не роздумуючи пішов воювати та захищати рідну країну від окупаційних військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув відомий український режисерТрагічну звістку повідомила дружина митцята друг і колега режисера, пише ТСН «Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвості дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі «Дебют», а потім, й в театрі Бориса Озерова. Я не знаю, що ще написати. Не знаю, які слова підібрати для жінки Анни, для його мами - тьоті Іри, для брата Жені, для родини, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ має знати. Та вічно пам'ятати», - написав Лавренчук.«По справедливості, він мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний в цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових «ніштячків», що передавала мама з Америки, для хлопців», – написала у власному пості дружина режисера.Олег Бобало-Яремчук – режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач. Зокрема, він зняв короткометражний фільм «Структура кави або «Абзац» за мотивами оповідань Богдана Жолдака.2021 року Олег Бобало зняв фільм «Українське кіно: Становлення». З початком повномасштабного вторгнення Росії до України режисер не роздумуючи пішов воювати та захищати рідну країну від окупаційних військ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію