На українсько-білоруській ділянці кордону встановили камери спостереження. ФОТО

Сьогодні прикордонники Волинського загону презентували оновлений Ситуаційний центр. На заході були присутні представники місцевої влади, взаємодіючих структур, духовенство та благодійники. Саме завдяки їхній підтримці й вдалося створити цей сучасний пункт управління. На його облаштування витратили близько 2 мільйонів гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Ділянка відповідальності прикордонного загону становить майже 450 кілометрів кордону з Польщею та білоруссю. Безпосередньо через Ситуаційний центр здійснюється збір інформації щодо ситуації на тому чи іншому напрямку.Центр обладнаний сучасними засобами комп’ютерної та спеціальної техніки, яка дає можливість здійснювати приймання й обробку інформації, що надходить з різних джерел. Тут встановлено нову відео систему за допомогою якої персонал центру може вести віддалений онлайн моніторинг зображень з камер, розміщених безпосередньо на лінії кордону, в пунктах пропуску та прикордонних підрозділах.Так, наразі на українсько-білоруській ділянці встановлено камери відеоспостереження, в тому числі й тепловізійні, які дають можливість спостерігати за лінією кордону в темний час доби, а також виявляти різноманітні об’єкти на дальніх відстанях.«Завдяки цій системі ми зможемо своєчасного реагувати на будь-які провокаційні дії з боку суміжної держави, спроби незаконного перетину кордону ворожими елементами, а також здійснювати дистанційний контроль за діями підпорядкованих підрозділів», – зазначив начальник прикордонного загонуКрім того, у Центрі обладнано дві кімнати для відпочинку персоналу зміни оперативно-чергової служби, яка чергує упродовж доби.Зазначимо, що в умовах сьогодення Ситуаційний центр є ключовим механізмом управління підрозділами та забезпечення оперативного прийняття рішень керівництвом прикордонного загону у разі зміни або загострення обстановки на кордоні.