СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок

СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок
СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України.

Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.

Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання рф на території південного регіону.

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності за злочини проти України.

Заходи з викриття і документування правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Кібердепартаменту Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Росія, Україна, війна
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