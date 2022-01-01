СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок





Про це



Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України.



Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.



Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.



Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання рф на території південного регіону.



У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.



На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук.



Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності за злочини проти України.



Заходи з викриття і документування правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Кібердепартаменту Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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