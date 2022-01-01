СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українських жінок
Сьогодні, 14:30
СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українських жінок.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України.
Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.
Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.
Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання рф на території південного регіону.
У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.
На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності за злочини проти України.
Заходи з викриття і документування правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Кібердепартаменту Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України.
Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.
Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.
Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання рф на території південного регіону.
У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.
На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності за злочини проти України.
Заходи з викриття і документування правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Кібердепартаменту Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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