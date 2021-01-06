Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми

Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми
Луцький суд призначив три роки тюрми 34-річному водієві, який у березні цього року спричинив п'яну ДТП.

Чоловік, який підвозив знайомого до сусіднього села, під час обгону не впорався з керуванням і допустив з'їзд автомобіля у кювет, пише ZAXID.NET.

Внаслідок аварії важкі травми отримав 40-річний пасажир. Втім, він отримав від водія компенсацію і претензій до нього не мав. Відомо, що у крові водія виявили два проміле алкоголю: це в десять разів перевищує допустиму норму. Відтак суд визнав його винним у п'яному водінні і призначив мінімальне за цією статтею покарання – три роки ув'язнення.

Аварія сталась пообіді 22 березня цього року у селі Новостав неподалік Луцька. 34-річний водій Opel Astra, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, намагався обігнати маршрутку, але не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП постраждав 40-річний пасажир легковика: у нього діагностували закриту травму хребта.
Винуватець п'яної ДТП неподалік Луцька отримав 3 роки тюрми

Допитаний у суді водій свою провину визнав. Пояснив, що сів п'яним за кермо, бо товариш попросив підвезти його у сусіднє село. Просив суд суворо не карати. Потерпілий подав письмову заяву, у якій зазначив, що всі збитки йому відшкодували, тож ніяких претензій до водія він не має.

Суддя Алла Полюшко визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Йому призначили мінімальне за цією статтею покарання – три роки тюрми, а також на п'ять років заборонили сідати за кермо. Крім цього, він повинен сплатити понад 3 тис. грн за експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, суд
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