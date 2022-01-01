Дефіцит зменшується: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми в країні

Дефіцит зменшується: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми в країні
​​На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Укренерго.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

«Укренерго», генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

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Теги: дефіцит, Укренерго
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