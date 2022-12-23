За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Прикордонники та військові на Рівненщині активно укріплюють кордон, готують його до можливого наступу з Білорусі.
"Українська правда" побувала на "нульовому кілометрі" білоруського кордону.
200 метрів до Білорусі
Маленьке прикордонне село Городище Рівненської області – ледь помітне на мапі переплетіння кількох вулиць. 60 кілометрів від Сарн, райцентру в Рівненській області, до українсько-білоруського кордону стають випробуванням як для всюдисущої мережі, так і для коліс непристосованих до розбитих доріг автівок.
Для мешканців багатьох сіл, таких як Городище, дорога до Білорусі раніше була регулярною рутиною, а кордон – пунктом у розпорядку дня.
Місцеві мешканці ходили в сусідню країну збирати ягоди та провідувати родичів. Жителі з того боку приїжджали в Україну поїсти в місцевих закладах харчувaння чи вилетіти з рівненського аеропорту на відпочинок.
З початком повномасштабної війни кордон з Білоруссю, як у контурній карті, жирно навели олівцем.
Пропускний пункт "Городище" до 2020-го щодня пропускав кілька сотень людей. Іноді можна було простояти в черзі годину чи дві.
Двері для пішоходів, як і шлагбаум для автівок, зачинились тут ще під час пандемії Covid-19. А повномасштабна війна, яка почалася з наступу російських військ з Білорусі, не залишила жодних шансів, що пропускний пункт до завершення бойових дій зможе знову відкритись.
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Місце, де раніше вирувала економіка таких сіл, як Городище, стала нагадувати зону відчуження: порожня заправка, іржава вивіска "Кафе-бар" і присипаний снігом МАФ митного брокера.
У 2022-му спустошення довелось доповнювати фортифікаціями. Тут облаштували протитанкові рови та розставили їжаки, замінували дороги.
"І ще ряд наших прикордонних хитрощів, які будуть несподіванкою для ворога, якщо він матиме намір перетнути державний кордон", – з легкою, але сміливою усмішкою додає Антон Квятковський.
Квятковський – начальник 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців, який охороняє ділянку державного кордону з Білоруссю в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей.
Поруч із ним стовпчик з цифрою 0 – нульовий кілометр кордону. А за спиною – стела "Рэспубліка Беларусь".
Тутешній "нуль", на щастя, не фронтовий. Тому до білоруського прикордонного пункту, який по український бік кордону сприймається як місце дислокації потенційних супротивників, можна підійти відносно близько.
Обійти кілька ровів і барикад, перелізти через загорожі, не наступивши на шипи в асфальті. Пройтися вервечкою за прикордонниками замінованою дорогою. На узбіччі побачити перевернуту догори дригом зім'яту машину – вона теж була замінована, підірвалась від блискавки.
І опинитись метрів за 200 від білоруського пункту.
– Іноді, коли ми виходимо, вони починають визирати з лісу, – розповідають прикордонники.
– А радіо білоруське ловили?
– Ловили. Там політичного мало. В основному йдуть репортажі соціального характеру: мовляв, все у них добре, все чудово.
В очікуванні наступу. З обох сторін
Що відбувається за ті 200 метрів, крізь ліс і сніг – не видно.
"Білоруси облаштовують позиції для ведення вогню, ставлять загороджувальні паркани з колючого дроту, – розповідає Антон Квятковський. – Ми спостерігаємо тільки білоруські прикордонні наряди, які охороняють державний кордон. На звичайних УАЗіках, у пішому порядку".
Така поведінка військ Лукашенка більше схожа на підготовку до оборони, ніж нападу. І підсилює неодноразові підозри українських військових, що Білорусь може готувати провокації, імітувати напад зі сторони України, щоб виправдати свою агресію.
Інструментом у руках ворога можуть бути і нелегальні мігранти – щоб промацати охорону.
Нещодавно на кордоні затримали 6 громадян Південно-Східної Азії, які йшли з Білорусі. Сказати точно, що це були агенти, прикордонники не можуть, але такі підозри мають.
Військові та влада в один голос запевняють: відстежують і добре знають, хто стоїть по той бік "нуля", в якій чисельності і з яким озброєнням.
"Там і білоруси, і росіяни. Але білорусів більше", – каже командир 60-го батальйону тероборони Роман Волощук.
Батальйон почав формуватись у лютому 2022-го. Вже тоді був аншлаг охочих вступити на службу. Командир пригадує, як обирали з двох тисяч місцевих, які прийшли добровольцями:
"У нас штат завжди забитий, вакантні посади можуть бути день-два. Є з кого вибирати. 80-85% людей у нас з бойовим досвідом".
Крім окопів і зразків вітчизняної та західної зброї, захистом для України стала сама природа.
Кордон тут боронять 92 кілометри непрохідних боліт і понад тисяча річок. Шляхів, якими можна зайти вглиб країни, є лише кілька. На них військові вже "чекають" на нападників.
"Ворог має розуміти, що точно не переможе природу і Бога", – каже голова ОВА Коваль.
Десь серед цих лісів тренуються сучасні повстанці – місцеве ДФТГ, тобто Добровольче формування територіальної громади.
На чолі – професійні військові, які пройшли гібридну війну на сході України й тепер тренують новобранців, які взялись за зброю, коли почалася війна повномасштабна.
Серед тих, чий бойовий досвід став у нагоді на кордоні з Білоруссю, є й колишній командувач ООС, мовчазний генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Нині він керує угрупованням "Волинь". А також готує сухопутну оборону в регіоні, який наразі страждає від авіаційних атак та відсутності електроенергії, що спричинено війною.
Говорити на камеру, як і багато військових командирів, він не надто зголошується, хоча не під запис може розповісти багато цікавих історій про відносини військових по обидва боки кордону.
Попри те, що активних пересувань військових у цьому районі кордону не проглядається, на думку цивільної влади, за "душі людей" точаться активні інформаційні бої.
Віталій Коваль, не вагаючись, називає попередні чутки про підготовку наступу з Білорусі спробами дестабілізації від ворога:
"Кожні такі меседжі – це зупинка економіки, паніка, це вибиває з нормального ритму життя. Зрозуміло, ми тут не перебуваємо в стані "не віримо". Ми просто готуємось".
"Дружба народів"
Тутешні села вже давно вибиті з нормального ритму. Навіть якщо до них не прилітають російські ракети і не йдуть білоруські вояки.
Раніше побут людей тут був зав'язаний на "дружбі народів", в пам'ять про яку на нульовому кілометрі стоїть стела з українською та білоруською символікою.
Тепер їхнє життя визначає війна, в якій нинішній білоруський прапор асоціюється зі зрадою і пособництвом Росії.
"З одного села 7 чоловік призвали, – розповідає УП один із ТРОшників. – Пів села пішли служити. Чотирьох уже привезли мертвими".
Навіть після 10 місяців підготовки окопів командир ТРО Волощук впевнено каже, що білоруси війни не хочуть – як військові, так і цивільні.
"Росіяни підтягують їх за собою", – погоджується очільник області Коваль.
Чи доведеться українським воїнам прямо зіштовхнутися з білоруськими військовими – питання відкрите. Хоча представники українського військового керівництва впевнені, що Путін зробить усе, щоб втягнути білорусів у відкриту війну.
Однак уже зараз можна впевнено сказати, що велика війна завдала значної шкоди давнім добросусідським стосункам між мешканцями прикордоння.
Лише подальший розвиток подій покаже, чи ці рани, які часто проходять крізь цілі сім'ї, настільки ж глибокі, як рови на кордоні двох держав. І чи прийде колись такий час, коли ці ями можна буде закопати, або ж доведеться будувати ще вищі й товщі стіни на кордоні.
Соня Лукашова, Євген Будерацький.
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"Українська правда" побувала на "нульовому кілометрі" білоруського кордону.
200 метрів до Білорусі
Маленьке прикордонне село Городище Рівненської області – ледь помітне на мапі переплетіння кількох вулиць. 60 кілометрів від Сарн, райцентру в Рівненській області, до українсько-білоруського кордону стають випробуванням як для всюдисущої мережі, так і для коліс непристосованих до розбитих доріг автівок.
Для мешканців багатьох сіл, таких як Городище, дорога до Білорусі раніше була регулярною рутиною, а кордон – пунктом у розпорядку дня.
Місцеві мешканці ходили в сусідню країну збирати ягоди та провідувати родичів. Жителі з того боку приїжджали в Україну поїсти в місцевих закладах харчувaння чи вилетіти з рівненського аеропорту на відпочинок.
Поруч із фортифікаційними спорудами, які звели прикордонники, простягаються природні загорожі – болота, річки та ліси
З початком повномасштабної війни кордон з Білоруссю, як у контурній карті, жирно навели олівцем.
Пропускний пункт "Городище" до 2020-го щодня пропускав кілька сотень людей. Іноді можна було простояти в черзі годину чи дві.
Двері для пішоходів, як і шлагбаум для автівок, зачинились тут ще під час пандемії Covid-19. А повномасштабна війна, яка почалася з наступу російських військ з Білорусі, не залишила жодних шансів, що пропускний пункт до завершення бойових дій зможе знову відкритись.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частина прикордоння Волині дивиться білоруське і російське телебачення, бо українське «не тягне»
Місце, де раніше вирувала економіка таких сіл, як Городище, стала нагадувати зону відчуження: порожня заправка, іржава вивіска "Кафе-бар" і присипаний снігом МАФ митного брокера.
У 2022-му спустошення довелось доповнювати фортифікаціями. Тут облаштували протитанкові рови та розставили їжаки, замінували дороги.
"І ще ряд наших прикордонних хитрощів, які будуть несподіванкою для ворога, якщо він матиме намір перетнути державний кордон", – з легкою, але сміливою усмішкою додає Антон Квятковський.
Квятковський – начальник 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців, який охороняє ділянку державного кордону з Білоруссю в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей.
Поруч із ним стовпчик з цифрою 0 – нульовий кілометр кордону. А за спиною – стела "Рэспубліка Беларусь".
Тутешній "нуль", на щастя, не фронтовий. Тому до білоруського прикордонного пункту, який по український бік кордону сприймається як місце дислокації потенційних супротивників, можна підійти відносно близько.
Обійти кілька ровів і барикад, перелізти через загорожі, не наступивши на шипи в асфальті. Пройтися вервечкою за прикордонниками замінованою дорогою. На узбіччі побачити перевернуту догори дригом зім'яту машину – вона теж була замінована, підірвалась від блискавки.
І опинитись метрів за 200 від білоруського пункту.
– Іноді, коли ми виходимо, вони починають визирати з лісу, – розповідають прикордонники.
– А радіо білоруське ловили?
– Ловили. Там політичного мало. В основному йдуть репортажі соціального характеру: мовляв, все у них добре, все чудово.
В очікуванні наступу. З обох сторін
Що відбувається за ті 200 метрів, крізь ліс і сніг – не видно.
"Білоруси облаштовують позиції для ведення вогню, ставлять загороджувальні паркани з колючого дроту, – розповідає Антон Квятковський. – Ми спостерігаємо тільки білоруські прикордонні наряди, які охороняють державний кордон. На звичайних УАЗіках, у пішому порядку".
Така поведінка військ Лукашенка більше схожа на підготовку до оборони, ніж нападу. І підсилює неодноразові підозри українських військових, що Білорусь може готувати провокації, імітувати напад зі сторони України, щоб виправдати свою агресію.
Інструментом у руках ворога можуть бути і нелегальні мігранти – щоб промацати охорону.
Нещодавно на кордоні затримали 6 громадян Південно-Східної Азії, які йшли з Білорусі. Сказати точно, що це були агенти, прикордонники не можуть, але такі підозри мають.
Військові та влада в один голос запевняють: відстежують і добре знають, хто стоїть по той бік "нуля", в якій чисельності і з яким озброєнням.
"Там і білоруси, і росіяни. Але білорусів більше", – каже командир 60-го батальйону тероборони Роман Волощук.
Батальйон почав формуватись у лютому 2022-го. Вже тоді був аншлаг охочих вступити на службу. Командир пригадує, як обирали з двох тисяч місцевих, які прийшли добровольцями:
"У нас штат завжди забитий, вакантні посади можуть бути день-два. Є з кого вибирати. 80-85% людей у нас з бойовим досвідом".
Крім окопів і зразків вітчизняної та західної зброї, захистом для України стала сама природа.
Кордон тут боронять 92 кілометри непрохідних боліт і понад тисяча річок. Шляхів, якими можна зайти вглиб країни, є лише кілька. На них військові вже "чекають" на нападників.
"Ворог має розуміти, що точно не переможе природу і Бога", – каже голова ОВА Коваль.
Десь серед цих лісів тренуються сучасні повстанці – місцеве ДФТГ, тобто Добровольче формування територіальної громади.
На чолі – професійні військові, які пройшли гібридну війну на сході України й тепер тренують новобранців, які взялись за зброю, коли почалася війна повномасштабна.
Серед тих, чий бойовий досвід став у нагоді на кордоні з Білоруссю, є й колишній командувач ООС, мовчазний генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Нині він керує угрупованням "Волинь". А також готує сухопутну оборону в регіоні, який наразі страждає від авіаційних атак та відсутності електроенергії, що спричинено війною.
Говорити на камеру, як і багато військових командирів, він не надто зголошується, хоча не під запис може розповісти багато цікавих історій про відносини військових по обидва боки кордону.
Попри те, що активних пересувань військових у цьому районі кордону не проглядається, на думку цивільної влади, за "душі людей" точаться активні інформаційні бої.
Віталій Коваль, не вагаючись, називає попередні чутки про підготовку наступу з Білорусі спробами дестабілізації від ворога:
"Кожні такі меседжі – це зупинка економіки, паніка, це вибиває з нормального ритму життя. Зрозуміло, ми тут не перебуваємо в стані "не віримо". Ми просто готуємось".
"Дружба народів"
Між українським та білоруським пунктами лежить автівка. Вона була замінована і підірвалась від удару блискавки
Тутешні села вже давно вибиті з нормального ритму. Навіть якщо до них не прилітають російські ракети і не йдуть білоруські вояки.
Раніше побут людей тут був зав'язаний на "дружбі народів", в пам'ять про яку на нульовому кілометрі стоїть стела з українською та білоруською символікою.
Тепер їхнє життя визначає війна, в якій нинішній білоруський прапор асоціюється зі зрадою і пособництвом Росії.
"З одного села 7 чоловік призвали, – розповідає УП один із ТРОшників. – Пів села пішли служити. Чотирьох уже привезли мертвими".
Навіть після 10 місяців підготовки окопів командир ТРО Волощук впевнено каже, що білоруси війни не хочуть – як військові, так і цивільні.
"Росіяни підтягують їх за собою", – погоджується очільник області Коваль.
Тренування ДФТГ поблизу білоруського кордону. Керує ними професійний військовий, який воював на Донбасі ще за часів гібридної війни
Чи доведеться українським воїнам прямо зіштовхнутися з білоруськими військовими – питання відкрите. Хоча представники українського військового керівництва впевнені, що Путін зробить усе, щоб втягнути білорусів у відкриту війну.
Однак уже зараз можна впевнено сказати, що велика війна завдала значної шкоди давнім добросусідським стосункам між мешканцями прикордоння.
Лише подальший розвиток подій покаже, чи ці рани, які часто проходять крізь цілі сім'ї, настільки ж глибокі, як рови на кордоні двох держав. І чи прийде колись такий час, коли ці ями можна буде закопати, або ж доведеться будувати ще вищі й товщі стіни на кордоні.
Соня Лукашова, Євген Будерацький.
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