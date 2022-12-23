За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО

Поруч із фортифікаційними спорудами, які звели прикордонники, простягаються природні загорожі – болота, річки та ліси

Білоруський "нуль", на щастя, зараз не є фронтовим

У військових поблизу білоруського кордону свій "пункт незламності" – мобільні душові та пральні

Між українським та білоруським пунктами лежить автівка. Вона була замінована і підірвалась від удару блискавки

Тренування ДФТГ поблизу білоруського кордону. Керує ними професійний військовий, який воював на Донбасі ще за часів гібридної війни

Білоруська земля починається зовсім поруч із українськими прикордонниками.

Командувач ОУВ "Волинь" Володимир Кравченко на камеру майже не говорить

На кордоні облаштували протитанкові рови та інші загорожі, дороги замінували