Відпустка для військових під час воєнного стану: важливий закон набув чинності





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Декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає можливість для військових взяти відпустку. Про це уже повідомило видання "Голос України", а це означає, що документ набув чинності.



Деталі закону про відпустки військовим



У документі йдеться про те, що навіть попри воєнний стан, військові зможуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Важливо, що грошове забезпечення зберігатиметься.



Кожна із відпусток має тривати не довше ніж 10 календарних днів. Однак це без урахування часу, який необхідний для проїздки в межах України до місця проведення відпустки та назад. Окрім того, поїздка в один кінець не має тривати понад 2 доби.



Водночас варто зауважити, що військовослужбовець Збройних Сил зможе взяти відпустку під час року лише в тому разі, якщо в його підрозділі відсутні не більш ніж 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.



Напередодні цей законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Ще на початку грудня стало відомо, що українські парламентарі ухвалили більшістю голосів законопроєкт №8081 про відпустки військовослужбовцям. За підтримку цієї ініціативи натиснули зелені кнопки 269 народних обранців з різних фракцій та депутатських груп.



Окрім того, до теми українського законодавства нагадаємо, що Рада



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 23 грудня, в українських воїнів є можливість взяти відпустку на 10 днів під час проходження служби в ЗСУ . Відповідний закон №8081 набув чинності.Про це повідомляє 24 канал Декілька днів тому Президент Українипідписав закон, що передбачає можливість для військових взяти відпустку. Про це уже повідомило видання "Голос України", а це означає, що документ набув чинності.У документі йдеться про те, що навіть попри воєнний стан, військові зможуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Важливо, що грошове забезпечення зберігатиметься.Кожна із відпусток має тривати не довше ніж 10 календарних днів. Однак це без урахування часу, який необхідний для проїздки в межах України до місця проведення відпустки та назад. Окрім того, поїздка в один кінець не має тривати понад 2 доби.Водночас варто зауважити, що військовослужбовець Збройних Сил зможе взяти відпустку під час року лише в тому разі, якщо в його підрозділі відсутні не більш ніж 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.Напередодні цей законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Ще на початку грудня стало відомо, що українські парламентарі ухвалили більшістю голосів законопроєкт №8081 про відпустки військовослужбовцям. За підтримку цієї ініціативи натиснули зелені кнопки 269 народних обранців з різних фракцій та депутатських груп.Окрім того, до теми українського законодавства нагадаємо, що Рада посилила покарання для військових. Секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив деякі нюанси цього закону та розповів про те, за які злочини військовослужбовці нестимуть посилене покарання.

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