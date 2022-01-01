Окупанти знесли Драмтеатр у Маріуполі

Окупанти знесли Драмтеатр у Маріуполі
Окупанти знесли Драматичний театр у Маріуполі, щоб приховати свої злочини. Саме в цьому місці від російської бомби загинуло близько 300 людей.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знесення руїн Драматичного Театру - безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Росіяни повністю знесли задню та центральну частину театру, але фронтальну залишили цілою, бо нібито збираються почати з неї "реконструкцію".

"Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини", - додав Андрющенко.

Він нагадав, що у Драматичному театрі загинуло понад 300 маріупольців під час бомбардування міста у березні. Російський літак скинув надважку бомбу на будівлю, біля якої були написи "діти".

"Другий раз за останні 100 років росіяни будують Драмтеатр на кістках загиблих. За радянських часів його було побудовано на місці поховання солдатів вермахту, яких було ексгумовано лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців", - закінчив радник мера.

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Теги: Маріуполь, Драмтеатр
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