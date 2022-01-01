Росіяни знову обстріляли Херсон: поцілилили у дитсадок, є загиблі

Росіяни знову обстріляли Херсон: поцілилили у дитсадок, є загиблі
Загарбницька Росія 23 грудня обстріляла Херсон, є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російська армія продовжує воювати з цивільною інфраструктурою у Херсоні. Цього разу обстріляли дитячий садок.

Вранці рашисти поцілили в територію дитсадка, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна", - йдеться в повідомленні.
Росіяни знову обстріляли Херсон: поцілилили у дитсадок, є загиблі

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що один чоловік зазнав смертельних мінно-вибухових травм.

Потім в ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 2. Крім чоловіка, загинула жінка, повідомили в ОВА. Також пошкоджено будинки мирних жителів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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