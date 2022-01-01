Рада схвалила 10-денні відпустки для військових





Про це Ярослав Железняк.



"Він передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - йдеться в повідомленні.



Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.

Железняк зазначив, що "За" проголосували 330 депутатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада прийняла за основу проект змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.Про це повідомляє депутат"Він передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - йдеться в повідомленні.Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.Железняк зазначив, що "За" проголосували 330 депутатів.

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