 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Рада схвалила 10-денні відпустки для військових

Рада схвалила 10-денні відпустки для військових
Верховна рада прийняла за основу проект змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк.

"Він передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.
Железняк зазначив, що "За" проголосували 330 депутатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Сьогодні, 16:09
Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Сьогодні, 16:09
Рада схвалила 10-денні відпустки для військових
Сьогодні, 16:00
Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
У Луцьку буде 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та світла
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Сьогодні, 16:09
Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації
Сьогодні, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
 0
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
 0
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Сьогодні, 16:09
 0
Рада схвалила 10-денні відпустки для військових
Сьогодні, 16:00
 0
Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8