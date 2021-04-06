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Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками

Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Від завтра, 4 листопада, у будинках, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу Луцька 22 жовтня, розпочнуть ремонтні роботи.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.

«На цей момент ми обстежили будинки, провели засідання комісії і закупляємо необхідні матеріали. Сім будинків, у яких пошкодили дах, попередньо накрили плівкою, аби туди не потрапляла дощова вода», – зауважує Микола Осіюк.

А від завтра, додає очільник департаменту, підрядник обіцяє розпочати роботи суттєвіші: будуть склити, встановлювати вікна та ремонтувати дахи. Орієнтовно таке відновлення триватиме два тижні. Тож, аби впоратися за цей час, працюватимуть без вихідних.

До слова, на ремонт будинків виділили з міського бюджету мільйон гривень.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків. Внаслідок удару чоловік отримав опіки, його шпиталізували.



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Теги: Ракетний обстріл, Микола Осіюк, Луцькрада, варте уваги
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Коментарі 1
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Чому ракети влучають лише по простим людям ?
Совпадение ?
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