Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
Від завтра, 4 листопада, у будинках, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу Луцька 22 жовтня, розпочнуть ремонтні роботи.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.
«На цей момент ми обстежили будинки, провели засідання комісії і закупляємо необхідні матеріали. Сім будинків, у яких пошкодили дах, попередньо накрили плівкою, аби туди не потрапляла дощова вода», – зауважує Микола Осіюк.
А від завтра, додає очільник департаменту, підрядник обіцяє розпочати роботи суттєвіші: будуть склити, встановлювати вікна та ремонтувати дахи. Орієнтовно таке відновлення триватиме два тижні. Тож, аби впоратися за цей час, працюватимуть без вихідних.
До слова, на ремонт будинків виділили з міського бюджету мільйон гривень.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків. Внаслідок удару чоловік отримав опіки, його шпиталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.
«На цей момент ми обстежили будинки, провели засідання комісії і закупляємо необхідні матеріали. Сім будинків, у яких пошкодили дах, попередньо накрили плівкою, аби туди не потрапляла дощова вода», – зауважує Микола Осіюк.
А від завтра, додає очільник департаменту, підрядник обіцяє розпочати роботи суттєвіші: будуть склити, встановлювати вікна та ремонтувати дахи. Орієнтовно таке відновлення триватиме два тижні. Тож, аби впоратися за цей час, працюватимуть без вихідних.
До слова, на ремонт будинків виділили з міського бюджету мільйон гривень.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Вибухова хвиля і уламки ракет пошкодили 12 будинків. Внаслідок удару чоловік отримав опіки, його шпиталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
У Луцьку на маршрути виїдуть лише 14 тролейбусів
Сьогодні, 15:35
Медіа
Совпадение ?