У Луцьку буде 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та світла





Про це Ігор Поліщук.



У кожному пункті обігріву встановлять печі-буржуйки з поверхнею для приготування їжі.



Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. КП “Луцьксвітло” працює над їх встановлення, облаштуванням розеток та інших моментів, пов’язаних з електропостачанням. Для дизельгенераторів напрацьована схема постачання пального.



Усі пункти обігріву будуть забезпечені питною водою та базовим набором продуктів харчування. За необхідності тут буде здійснювати чергування медичний працівник з базовим набором медикаментів.



Також у місті організують декілька точок доступу до інтернету за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного та іншого зв’язку. Такі ж точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі.



Також сьогодні виділили кошти на придбання дизель-генераторів потужністю до 600 кВт для того, щоб могли працювати котельні ДКП “Луцьктепло” за умови відсутності електроенергії.



За допомогою цих дизель-генераторів при наявності газу, за умови відсутності електроенергії, ми зможемо подавати тепло в оселі лучан, лікувальні та інші заклади міста.



Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу до інтернету за допомогою Starlink будуть оприлюднені згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку облаштовують 63 пункти тимчасового перебування — пункти обігріву на випадок відсутності газу та електроенергії.Про це повідомив мер ЛуцькаУ кожному пункті обігріву встановлять печі-буржуйки з поверхнею для приготування їжі.Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. КП “Луцьксвітло” працює над їх встановлення, облаштуванням розеток та інших моментів, пов’язаних з електропостачанням. Для дизельгенераторів напрацьована схема постачання пального.Усі пункти обігріву будуть забезпечені питною водою та базовим набором продуктів харчування. За необхідності тут буде здійснювати чергування медичний працівник з базовим набором медикаментів.Також у місті організують декілька точок доступу до інтернету за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного та іншого зв’язку. Такі ж точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі.Також сьогодні виділили кошти на придбання дизель-генераторів потужністю до 600 кВт для того, щоб могли працювати котельні ДКП “Луцьктепло” за умови відсутності електроенергії.За допомогою цих дизель-генераторів при наявності газу, за умови відсутності електроенергії, ми зможемо подавати тепло в оселі лучан, лікувальні та інші заклади міста.Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу до інтернету за допомогою Starlink будуть оприлюднені згодом.

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