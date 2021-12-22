У Луцьку буде 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та світла

У Луцьку буде 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та світла
У Луцьку облаштовують 63 пункти тимчасового перебування — пункти обігріву на випадок відсутності газу та електроенергії.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

У кожному пункті обігріву встановлять печі-буржуйки з поверхнею для приготування їжі.

Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. КП “Луцьксвітло” працює над їх встановлення, облаштуванням розеток та інших моментів, пов’язаних з електропостачанням. Для дизельгенераторів напрацьована схема постачання пального.

Усі пункти обігріву будуть забезпечені питною водою та базовим набором продуктів харчування. За необхідності тут буде здійснювати чергування медичний працівник з базовим набором медикаментів.

Також у місті організують декілька точок доступу до інтернету за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного та іншого зв’язку. Такі ж точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі.

Також сьогодні виділили кошти на придбання дизель-генераторів потужністю до 600 кВт для того, щоб могли працювати котельні ДКП “Луцьктепло” за умови відсутності електроенергії.

За допомогою цих дизель-генераторів при наявності газу, за умови відсутності електроенергії, ми зможемо подавати тепло в оселі лучан, лікувальні та інші заклади міста.

Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу до інтернету за допомогою Starlink будуть оприлюднені згодом.

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Теги: пункти обігріву, Луцьк
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