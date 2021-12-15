Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного

Артем Перванчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



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Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» – це вже друга за кілька місяців нагорода державного рівня, яку одержав 21-річний мешканець села Лище, аеророзвідник Артем Перванчук.



4 червня Президент України вручив йому орден «За мужність» ІІІ ступеня.



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