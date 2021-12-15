Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Сьогодні, 15:25
Аеророзвідник із Лища Артем Перванчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомляється на сайті Підгайцівської громади.
Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» – це вже друга за кілька місяців нагорода державного рівня, яку одержав 21-річний мешканець села Лище, аеророзвідник Артем Перванчук.
4 червня Президент України вручив йому орден «За мужність» ІІІ ступеня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА
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Про це повідомляється на сайті Підгайцівської громади.
Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» – це вже друга за кілька місяців нагорода державного рівня, яку одержав 21-річний мешканець села Лище, аеророзвідник Артем Перванчук.
4 червня Президент України вручив йому орден «За мужність» ІІІ ступеня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА
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