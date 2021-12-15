Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного

Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Аеророзвідник із Лища Артем Перванчук отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляється на сайті Підгайцівської громади.

Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» – це вже друга за кілька місяців нагорода державного рівня, яку одержав 21-річний мешканець села Лище, аеророзвідник Артем Перванчук.

4 червня Президент України вручив йому орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного


ЧИТАТИ ТАКОЖ: Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Аеророзвідник, Лище, Сталевий Хрест
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку буде 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та світла
Сьогодні, 15:46
У Луцьку на маршрути виїдуть лише 14 тролейбусів
Сьогодні, 15:35
Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Сьогодні, 15:25
Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації
Сьогодні, 15:05
Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА
14 жовтень, 12:12
Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ* Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ*
15 грудень, 2021, 10:18
Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ* Продають нові котеджі у селі Лище. РЕНДЕРИ*
10 листопад, 2021, 18:30
У селі на Волині дітлахи розмалювали зупинку. ФОТО У селі на Волині дітлахи розмалювали зупинку. ФОТО
28 вересень, 2021, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
 0
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
 0
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Сьогодні, 16:09
 0
Рада схвалила 10-денні відпустки для військових
Сьогодні, 16:00
 0
Ракетний обстріл Луцька: яка ситуація з пошкодженими будинками
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8