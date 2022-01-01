Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації





Про це повідомляє Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.



Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільну форму.



Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.



"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.



Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Українив ефірі телемарафону.Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільну форму.Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян."Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

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