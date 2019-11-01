Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби





Про це повідомляє



Під час розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил РФ.



"За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна і благала не чіпати її, однак це не зупинило нападників. Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція. Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб", - йдеться у повідомленні.



Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років. У поліції поінформували, що наразі встановлюються військові РФ, причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Київщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські правоохоронці встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року, людей катували, утримували як заручників та грабували.Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.Під час розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил РФ."За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна і благала не чіпати її, однак це не зупинило нападників. Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція. Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб", - йдеться у повідомленні.Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років. У поліції поінформували, що наразі встановлюються військові РФ, причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Київщини.

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