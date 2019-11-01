Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби

Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби
Українські правоохоронці встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року, людей катували, утримували як заручників та грабували.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил РФ.

"За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна і благала не чіпати її, однак це не зупинило нападників. Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція. Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що "стояв на варті" - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років. У поліції поінформували, що наразі встановлюються військові РФ, причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Київщини.
Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби
Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: знущання, Київщина, окупація, росіяни, вагітна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації
Сьогодні, 15:05
Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
Сьогодні, 14:55
Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби
Сьогодні, 14:31
Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО
Сьогодні, 13:49
На Волині із початку року розшукали усіх безвісти зниклих дітей
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
У Мелітополі російські окупанти посилили терор У Мелітополі російські окупанти посилили терор
04 липень, 13:58
Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях понад 20 «фільтраційних» таборів Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях понад 20 «фільтраційних» таборів
17 червень, 09:45
Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку Під Києвом п'яний водій збив вагітну жінку
01 листопад, 2019, 14:51
У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною
29 травень, 2019, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аеророзвідник із Лища отримав «Сталевий хрест» від Залужного
Сьогодні, 15:25
 0
Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор: можливі провокації
Сьогодні, 15:05
 0
Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
Сьогодні, 14:55
 0
Під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби
Сьогодні, 14:31
 0
Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8