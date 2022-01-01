Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
Сьогодні, 14:55
Верховна Рада позбавила мандатів, народних депутатів Ігоря Васильковського і Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства.
Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.
За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".
У Раді наразі залишилося 417 нардепів.
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Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.
За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".
У Раді наразі залишилося 417 нардепів.
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