Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського
Верховна Рада позбавила мандатів, народних депутатів Ігоря Васильковського і Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.

За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".

У Раді наразі залишилося 417 нардепів.


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Теги: Рада, Васильківський, Рабінович, мандати
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