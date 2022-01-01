Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Ігоря Васильковського і Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства.



Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.



"Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.



За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".



У Раді наразі залишилося 417 нардепів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада позбавила мандатів, народних депутатів, яких раніше позбавили громадянства.Про це повідомив член фракції "Голос""Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".У Раді наразі залишилося 417 нардепів.

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