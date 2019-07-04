Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО

Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО
Шість капеланів Волинської єпархії ПЦУ одержали документи на право здійснення військової капеланської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Мандати волинським священникам видав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Цей документ дає офіційне право служіння у підрозділах Збройних сил України, Нацгвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держприкордонслужби України.

Серед капеланів із Волині, які отримали мандати, – камінь-каширський декан протоієрей Володимир Мицько, протоієреї Віталій Антонюк, Олександр Вронський, Володимир Труш, Михайло Хімчак, священник Сергій Мельничук.

Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО
Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО

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Теги: капелани, Епіфаній, мандати, Волинь
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