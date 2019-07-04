Капелани з Волині отримали від Епіфанія мандати на служіння. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Шість капеланів Волинської єпархії ПЦУ одержали документи на право здійснення військової капеланської діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Мандати волинським священникам видав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Цей документ дає офіційне право служіння у підрозділах Збройних сил України, Нацгвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держприкордонслужби України.
Серед капеланів із Волині, які отримали мандати, – камінь-каширський декан протоієрей Володимир Мицько, протоієреї Віталій Антонюк, Олександр Вронський, Володимир Труш, Михайло Хімчак, священник Сергій Мельничук.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Мандати волинським священникам видав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Цей документ дає офіційне право служіння у підрозділах Збройних сил України, Нацгвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держприкордонслужби України.
Серед капеланів із Волині, які отримали мандати, – камінь-каширський декан протоієрей Володимир Мицько, протоієреї Віталій Антонюк, Олександр Вронський, Володимир Труш, Михайло Хімчак, священник Сергій Мельничук.
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