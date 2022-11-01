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Для підготовки нападу з Білорусі потрібно щонайменше 2-3 місяці, – Генштаб

Для підготовки нападу з Білорусі потрібно щонайменше 2-3 місяці, – Генштаб
На формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 3 листопада, пише Українська правда.

"На даний час переміщення (військових РФ до Білорусі - ред.) здійснюється за рахунок мобілізованих. Для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці", - йдеться в повідомленні.

Громов додав, що Росія намагається відволікти увагу України і змусити відтягнути українські війська зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.

За його словами, відбувається перекидання з російської території здебільшого підрозділів першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі.

Зокрема, впродовж жовтня переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Він відзначив, що "особливу роль" відводять авіабазі в населеному пункті Лугінець, Брестська область, де розміщуються іранські безпілотники, а також певна кількість їхніх операторів.

"Наші підрозділи готові до будь яких дій з боку противника. Ситуація контрольована і цілком стабільна", – сказав Громов, додавши, що на даний час перекидання техніки і військових до Білорусі ніяк не впливає на Україну.

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Теги: Росія, Україна, війна
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