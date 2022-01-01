На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО

Правоохоронці викрили чотирьох осіб, які реалізовували наркотичні засоби та психотропні речовини методом «з рук в руки» на території Волинської області. Наркозбувачам – 26, 27, 37 та 48 роки, усі вони мешканці області.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 2 листопада, за місцем проживання зловмисників провели санкціоновані обшуки. Вилучено амфетамін, канабіс, зіппакети із залишками речовин, пігулки невідомого походження, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки.Усе це скеровано для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України.Наркозловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення їм підозри за збут заборонених речовин та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.