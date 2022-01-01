На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО

На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО
Правоохоронці викрили чотирьох осіб, які реалізовували наркотичні засоби та психотропні речовини методом «з рук в руки» на території Волинської області. Наркозбувачам – 26, 27, 37 та 48 роки, усі вони мешканці області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 2 листопада, за місцем проживання зловмисників провели санкціоновані обшуки. Вилучено амфетамін, канабіс, зіппакети із залишками речовин, пігулки невідомого походження, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки.

Усе це скеровано для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України.
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО

Наркозловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення їм підозри за збут заборонених речовин та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО
На Волині викрили чотирьох збувачів наркотиків. ФОТО

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Теги: Волинь, поліція, наркотики, збувачі
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