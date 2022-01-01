На Волині із початку року розшукали усіх безвісти зниклих дітей

Загалом протягом року до підрозділів поліції Волині надійшло 183 заяви та повідомлення про безвісне зникнення 205 дітей. Поліцейські протягом доби розшукали 197 зниклих дітей та ще 8 – понад добу. Усі вони живі та здорові, жодних протиправних дій проти дітей скоєно не було.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Найбільше заяв про зникнення дітей зареєстрували у Луцькому районному управлінні поліції – 98, у Ковельському районному управлінні поліції – 38, у Володимирському районному відділі поліції – 33, у Камінь-Каширському районному відділі поліції – 13 та одна заява надходила до Головного управління НПУ в області.Як правило причини зникнення дітей із дому та навчальних закладів різні. Найпоширеніші з них – це конфлікти із батьками, домашнє насильство, непорозуміння із однолітками, булінг, особисті стосунки, цивільно-правові відносини між батьками тощо.Станом на сьогодні на обліку у територіальних підрозділах ювенальної превенції перебуває 10 дітей, які два і більше разів упродовж року залишали місце проживання або навчання.За невиконання батьківських обов’язків до адміністративної відповідальності притягнуто 36 батьків за ст. 184 КУпАП та 3 батьків –за вчинення насильства в сім’ї за ст.173-2 КУпАП.