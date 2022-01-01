Що наразі відомо про справу Сметаніна, який «здав» Росії аеродром у Луцьку

Ілля Сметанін, який тривалий час співпрацював з Росією та здав агресору під обстріл Луцький військовий аеродром, продовжує перебувати під вартою. Судовий процес триває.



Наступне судове засідання заплановане на 10 листопада. Справу розглядатиме колегія суддів.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури області.



Зауважили також, що судові засідання у цій справі відбуваються у закритому режимі.



Із власних джерел виданню також відомо, що Ілля Сметанін вже не перебуває в одиночній камері, як це було раніше. До нього «підселили» тих, кого теж підозрюють у вчиненні зрадницьких у контексті держави дій.



Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.



Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.



Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.



Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет.

Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.



«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному об'єкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.



Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня

Внаслідок цього



У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.



Сам же Ілля Сметанін запевняє. що провину не визнає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який тривалий час співпрацював з Росією та здав агресору під обстріл Луцький військовий аеродром, продовжує перебувати під вартою. Судовий процес триває.Наступне судове засідання заплановане на 10 листопада. Справу розглядатиме колегія суддів.Про цеповідомили у пресслужбі прокуратури області.Зауважили також, що судові засідання у цій справі відбуваються у закритому режимі.Із власних джерел виданню також відомо, що Ілля Сметанін вже не перебуває в одиночній камері, як це було раніше. До нього «підселили» тих, кого теж підозрюють у вчиненні зрадницьких у контексті держави дій.Нагадаємо, Служба безпеки України. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра»Сметанін передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.Завдяки його «допомозі» 24 лютого аеропорт був обстріляний із ракет.Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.«Я познайомився з офіцером Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався у мене вивідати інформацію про діяльність аеродрому. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві, де він повідомив, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці: фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому. Намагався зв’язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося і куди вони летять. Після обстрілу Луцького аеродрому я зв`язався з офіцером збройних сил РФ. Він повідомив мені, що удар відбувся по аеродрому як стратегічному об'єкту і в найближчий час більше ударів не планується по Луцьку. Подальші вказівки я мав отримувати додатково», - сказав Сметанін на оприлюдненому СБУ відео.Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців , 6 людей поранено.У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.Сам же

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