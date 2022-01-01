У Луцьку на маршрути виїдуть лише 14 тролейбусів





Про це



Зранку, до 09:00, перевезення пасажирів будуть здійснювати 28 тролейбусів.



Після відімкнення електроенергії вихід і рух тролейбусів відбуватиметься за такими маршрутками:



- Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” – 5 тролейбусів. Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”).

- Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбус не їздитиме.

- Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” – 1 тролейбус буде курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”.

- Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.

- Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.

- Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - 2 тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)

- Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.



Виходу тролейбусів листопада після 9 години на маршрутах № 15 та № 15а не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень, 4 листопада, через відключення електроенергії в частині Луцька на маршрутах їздитимуть лише 14 з 39 тролейбусів.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Зранку, до 09:00, перевезення пасажирів будуть здійснювати 28 тролейбусів.Після відімкнення електроенергії вихід і рух тролейбусів відбуватиметься за такими маршрутками:- Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” – 5 тролейбусів. Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”).- Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбус не їздитиме.- Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” – 1 тролейбус буде курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”.- Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.- Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.- Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - 2 тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)- Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.Виходу тролейбусів листопада після 9 години на маршрутах № 15 та № 15а не буде.

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