У Луцьку на маршрути виїдуть лише 14 тролейбусів

У Луцьку на маршрути виїдуть лише 14 тролейбусів
Вдень, 4 листопада, через відключення електроенергії в частині Луцька на маршрутах їздитимуть лише 14 з 39 тролейбусів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Зранку, до 09:00, перевезення пасажирів будуть здійснювати 28 тролейбусів.

Після відімкнення електроенергії вихід і рух тролейбусів відбуватиметься за такими маршрутками:

- Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” – 5 тролейбусів. Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”).
- Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбус не їздитиме.
- Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” – 1 тролейбус буде курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”.
- Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.
- Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.
- Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - 2 тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)
- Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.

Виходу тролейбусів листопада після 9 години на маршрутах № 15 та № 15а не буде.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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