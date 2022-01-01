У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень





Про це розповів у коментарі Ігор Поліщук.



Йдеться про 12 приватних будинків, які зазнали різних ушкоджень через уламки ракети та ударну хвилю від вибуху.



Зі слів Ігоря Поліщука, роботи з відновлення хат розпочалися ще у суботу 22 жовтня. Заміни покрівлі потребують сім будинків. У решті будівель повибивало вікна та пошкодило двері.



За виділені з міського бюджету кошти будуть закуплені необхідні для ремонту матеріали. Станом на 24 жовтня ремонтні роботи тривають.



Зранку, 22 жовтня

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