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У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень

У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень
З бюджету Луцької міської ради виділили мільйон гривень на ремонт пошкоджених внаслідок ракетного удару будинків. Таке рішення 24 жовтня ухвалили на позачерговому засіданні виконкому.

Про це розповів у коментарі Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Йдеться про 12 приватних будинків, які зазнали різних ушкоджень через уламки ракети та ударну хвилю від вибуху.

Зі слів Ігоря Поліщука, роботи з відновлення хат розпочалися ще у суботу 22 жовтня. Заміни покрівлі потребують сім будинків. У решті будівель повибивало вікна та пошкодило двері.

За виділені з міського бюджету кошти будуть закуплені необхідні для ремонту матеріали. Станом на 24 жовтня ремонтні роботи тривають.

Зранку, 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк, обстріли
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