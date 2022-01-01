У Луцьку – один із кращих хірургів-ортопедів Німеччини: як записатися на консультацію

Адріаном Філем приймають кращі хірурги-ортопеди області.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost



Спеціалісти центру ведуть консультаційний прийом і виконують операції, результати яких часто межують з «магією». При цьому вони ніколи не зупиняються на досягнутому, їм завжди є куди рости. У Волинському обласному центрі ортопедії, травматології та артроскопії часто залучають для обміну досвідом і допомоги пацієнтам фахівців зі світовим ім'ям, які практикують передові методики.







Один із таких спеціалістів – ортопед-травматолог, який «робить чудеса». Професор травматології – Доктор Евальд Герінг – відомий в Німеччині ортопед. Він спеціалізується на імплантації штучних суглобів і травмах. Лікар робить унікальні операції, повертаючи багатьом повноцінне життя, рух і здоров'я.







Команда Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії вирішила надати таку можливість тим, кому потрібна допомога Доктора Герінга. І найголовніше, що для цього не потрібно летіти до Німеччини, адже лікаря запросили до Луцька.



На консультаційний прийом до провідного спеціаліста можна записатися у Волинській обласній лікарні на 26 жовтня. Окрім того, хірург проведе декілька показових операцій на базі центру.



Контакти та адреса



Якщо вам необхідне первинне і/або ревізійне ендопротезування великих суглобів, або вас турбують травма хребта, тазу, кісток верхніх чи нижніх кінцівок та інші ортопедичні проблеми – напишіть на пошту, що вказана тут з поміткою «консультація Евальда Герінга» або телефонуйте за номером (066) 875-88-58.



Лікар прийматиме у відділенні ортопедії Волинської обласної клінічної лікарні, що на проспекті Президента Грушевського, 21 у Луцьку.



Кількість консультацій обмежена





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