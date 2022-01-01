СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО

СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб РФ у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.
СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.
СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО

Наразі його взяли під варту та повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО
СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО

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Теги: Рівне, спецслужби СБУ, наводив ракети
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