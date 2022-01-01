СБУ затримали рівнянина, який наводив ворожі ракети. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб РФ у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.Про це інформують у пресслужбі відомства.Зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.Наразі його взяли під варту та повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.