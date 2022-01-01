Розшукують лучанина, якого засудили за збут наркотиків

Власюка Ігоря Сергійовича, 11 липня 1984 р. н., жителя Луцька.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік засуджений за вчинення злочину передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.



Його прикмети: на вигляд 38 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, коротке світле волосся, очі сірі.



Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102. Конфіденційність гарантована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 11 липня 1984 р. н., жителя Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік засуджений за вчинення злочину передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.Його прикмети: на вигляд 38 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, коротке світле волосся, очі сірі.Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102. Конфіденційність гарантована.

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