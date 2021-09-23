У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання





Про це Інна Остапович.



Ювенальна поліція спільно із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб під час відвідування сімей, які проживають у складних життєвих обставинах на території Нововолинської територіальної громади, виявили факт невиконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, виховання малолітніх дітей.



Служба у справах дітей за ініціативою поліцейських вилучила та помістила до медичної установи трьох малолітніх дітей,які проживали в антисанітарних умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську трьох малолітніх дітей вилучили з сім'ї через невиконання обов’язків батьками і антисанітарні умови проживання.Про це повідомляє керівниця сектору ювенальної превенціїЮвенальна поліція спільно із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб під час відвідування сімей, які проживають у складних життєвих обставинах на території Нововолинської територіальної громади, виявили факт невиконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, виховання малолітніх дітей.Служба у справах дітей за ініціативою поліцейських вилучила та помістила до медичної установи трьох малолітніх дітей,які проживали в антисанітарних умовах.

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