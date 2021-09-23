У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання
Сьогодні, 12:50
У Нововолинську трьох малолітніх дітей вилучили з сім'ї через невиконання обов’язків батьками і антисанітарні умови проживання.
Про це повідомляє керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.
Ювенальна поліція спільно із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб під час відвідування сімей, які проживають у складних життєвих обставинах на території Нововолинської територіальної громади, виявили факт невиконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, виховання малолітніх дітей.
Служба у справах дітей за ініціативою поліцейських вилучила та помістила до медичної установи трьох малолітніх дітей,які проживали в антисанітарних умовах.
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Про це повідомляє керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.
Ювенальна поліція спільно із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб під час відвідування сімей, які проживають у складних життєвих обставинах на території Нововолинської територіальної громади, виявили факт невиконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, виховання малолітніх дітей.
Служба у справах дітей за ініціативою поліцейських вилучила та помістила до медичної установи трьох малолітніх дітей,які проживали в антисанітарних умовах.
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