У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання

У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання
У Нововолинську трьох малолітніх дітей вилучили з сім'ї через невиконання обов’язків батьками і антисанітарні умови проживання.

Про це повідомляє керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.

Ювенальна поліція спільно із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб під час відвідування сімей, які проживають у складних життєвих обставинах на території Нововолинської територіальної громади, виявили факт невиконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання, виховання малолітніх дітей.

Служба у справах дітей за ініціативою поліцейських вилучила та помістила до медичної установи трьох малолітніх дітей,які проживали в антисанітарних умовах.

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Теги: Нововолинськ, діти, вилучили
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