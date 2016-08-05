НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
Сьогодні, 13:25
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.
Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.
Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.
Нагадаємо, що слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.
Рада проголосувала за звільнення Шевченка з посади очільника НБУ 6 жовтня, після повідомлення про підозру.
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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.
Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.
Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.
Нагадаємо, що слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.
Рада проголосувала за звільнення Шевченка з посади очільника НБУ 6 жовтня, після повідомлення про підозру.
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