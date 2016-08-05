НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

Нагадаємо, що слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.

Рада проголосувала за звільнення Шевченка з посади очільника НБУ 6 жовтня, після повідомлення про підозру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, розшук, Шевченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний
Сьогодні, 13:37
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
Сьогодні, 13:25
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів Голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів
06 жовтень, 12:50
НАБУ готує клопотання про міжнародний розшук Онищенка НАБУ готує клопотання про міжнародний розшук Онищенка
05 серпень, 2016, 14:35
Розшукують лучанина, якого засудили за збут наркотиків Розшукують лучанина, якого засудили за збут наркотиків
Сьогодні, 12:37
На Волині розшукують пенсіонерку, яка пішла з дому і не повернулася На Волині розшукують пенсіонерку, яка пішла з дому і не повернулася
22 жовтень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
 0
Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний
Сьогодні, 13:37
 0
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
Сьогодні, 13:25
 0
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
 0
У громаді на Волині трьох дітей вилучили із сім'ї через жахливі умови проживання
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8