НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка

Кирило Шевченко.



Про це



Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.



Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.



Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.



Нагадаємо, що слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.



Рада проголосувала за звільнення Шевченка з посади очільника НБУ 6 жовтня, після повідомлення про підозру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова НацбанкуПро це повідомляє пресслужба НАБУ.Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.Крім Шевченка, розшукуютьНагадаємо, що слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.

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