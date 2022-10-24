У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
Міністерство оборони Білорусі показало, як білоруські військовослужбовці повертаються в пункт постійної дислокації після "посилення" держкордону.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь у Telegram.
"Білоруські військовослужбовці, які успішно виконали завдання з посилення ділянок державного кордону, повертаються в пункт постійної дислокації. Гвардійців зустріли представники командування військової частини, а також рідні та близькі", - йдеться в повідомленні.
Білоруське Міноборони не уточнює, скільки військовослужбовців повертаються до пункту дислокації, а скільки залишаються поблизу кордону.
Натомість відомство показало фотографії, як військовослужбовців зустрічають "хлібом-сіллю" у частинах, а також знімок зустрічі бійця з дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь у Telegram.
"Білоруські військовослужбовці, які успішно виконали завдання з посилення ділянок державного кордону, повертаються в пункт постійної дислокації. Гвардійців зустріли представники командування військової частини, а також рідні та близькі", - йдеться в повідомленні.
Білоруське Міноборони не уточнює, скільки військовослужбовців повертаються до пункту дислокації, а скільки залишаються поблизу кордону.
Натомість відомство показало фотографії, як військовослужбовців зустрічають "хлібом-сіллю" у частинах, а також знімок зустрічі бійця з дитиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний
Сьогодні, 13:37
НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка
Сьогодні, 13:25
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
Розшукують лучанина, якого засудили за збут наркотиків
Сьогодні, 12:37
Медіа