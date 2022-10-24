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У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини

У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Міністерство оборони Білорусі показало, як білоруські військовослужбовці повертаються в пункт постійної дислокації після "посилення" держкордону.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь у Telegram.

"Білоруські військовослужбовці, які успішно виконали завдання з посилення ділянок державного кордону, повертаються в пункт постійної дислокації. Гвардійців зустріли представники командування військової частини, а також рідні та близькі", - йдеться в повідомленні.

Білоруське Міноборони не уточнює, скільки військовослужбовців повертаються до пункту дислокації, а скільки залишаються поблизу кордону.

Натомість відомство показало фотографії, як військовослужбовців зустрічають "хлібом-сіллю" у частинах, а також знімок зустрічі бійця з дитиною.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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