ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»





Про це повідомляє



"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.



У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.



Зазначається, що у деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники визволили понад 90 населених пунктів Херсонщини від російських окупантів.Про це повідомляє ОК "Південь" "На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.Зазначається, що у деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб.

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