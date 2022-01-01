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ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»

ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Українські захисники визволили понад 90 населених пунктів Херсонщини від російських окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

Зазначається, що у деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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