Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц





Про це повідомляє Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.



Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.



"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".



Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччинипід час 5-го німецько-українського економічного форуму.Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T."Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.

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