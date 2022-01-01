 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц

Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц
Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.

"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".

Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень
Сьогодні, 12:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екстремальна магнітна буря накриє Землю
Сьогодні, 15:25
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц
Сьогодні, 14:45
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
Буданов пояснив, чому наступ з Білорусі малоймовірний
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь» ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині, – ОК «Південь»
Сьогодні, 14:09
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини
Сьогодні, 13:10
У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень
Сьогодні, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі під час повітряної тривоги чоловікові пересадили серце. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
На Ковельщині гасили три пожежі
Сьогодні, 15:40
 0
Екстремальна магнітна буря накриє Землю
Сьогодні, 15:25
 0
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
 0
Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, – Шольц
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8