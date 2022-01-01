Екстремальна магнітна буря накриє Землю





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Що таке магнітна буря?



Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.



Магнітна буря наприкінці жовтня сумарно триватиме з 26 жовтня по 2 листопада. 26 жовтня очікується слабка магнітна буря, потім 27 жовтня активність Сонця буде вище середньої. 28 жовтня знову прогнозується магнітна буря, а 29 числа активність трохи знизиться. 30 і 31 жовтня - дводенна магнітна буря. Потім 2 листопада знову буде "штормити".



Вплив магнітної бурі на здоров'я



Під час магнітної бурі у метеозалежних і літніх людей можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, слабкість і втома, нудота і блювота, запаморочення, біль в серці і суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість, загострення хронічних захворювань.



Звести до мінімуму негативні наслідки бурі допоможуть принципи здорового способу життя. Для цього за кілька днів до початку бурі і під час самих бур дотримуйтеся правил здорового способу життя.



- Частіше провітрюйте кімнату і більше бувайте на свіжому повітрі.

- Їжте більше сезонних продуктів, горіхів і риби.

- Замініть каву, алкоголь і енергетики трав'яним чаєм.

- Відмовтеся від сигарет.

- Обмежте вживання гострої, смаженої і жирної їжі, фастфуду.

- Уникайте стресу і конфліктів. Постарайтеся менше нервувати.

- Перед сном приймайте контрастний душ.

- Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники лабораторій Сонця постійно попереджають людей про небезпеку магнітних бур. Ці явища можуть нашкодити самопочуттю людей і роботі систем зв'язку. Наприкінці жовтня експерти прогнозують слабку, але тривалу магнітну бурю.Про це повідомляє УНІАН Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.Магнітна буря наприкінці жовтня сумарно триватиме з 26 жовтня по 2 листопада. 26 жовтня очікується слабка магнітна буря, потім 27 жовтня активність Сонця буде вище середньої. 28 жовтня знову прогнозується магнітна буря, а 29 числа активність трохи знизиться. 30 і 31 жовтня - дводенна магнітна буря. Потім 2 листопада знову буде "штормити".Під час магнітної бурі у метеозалежних і літніх людей можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, слабкість і втома, нудота і блювота, запаморочення, біль в серці і суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість, загострення хронічних захворювань.Звести до мінімуму негативні наслідки бурі допоможуть принципи здорового способу життя. Для цього за кілька днів до початку бурі і під час самих бур дотримуйтеся правил здорового способу життя.- Частіше провітрюйте кімнату і більше бувайте на свіжому повітрі.- Їжте більше сезонних продуктів, горіхів і риби.- Замініть каву, алкоголь і енергетики трав'яним чаєм.- Відмовтеся від сигарет.- Обмежте вживання гострої, смаженої і жирної їжі, фастфуду.- Уникайте стресу і конфліктів. Постарайтеся менше нервувати.- Перед сном приймайте контрастний душ.- Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.

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