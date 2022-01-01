Екстремальна магнітна буря накриє Землю
Сьогодні, 15:25
Співробітники лабораторій Сонця постійно попереджають людей про небезпеку магнітних бур. Ці явища можуть нашкодити самопочуттю людей і роботі систем зв'язку. Наприкінці жовтня експерти прогнозують слабку, але тривалу магнітну бурю.
Про це повідомляє УНІАН.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Магнітна буря наприкінці жовтня сумарно триватиме з 26 жовтня по 2 листопада. 26 жовтня очікується слабка магнітна буря, потім 27 жовтня активність Сонця буде вище середньої. 28 жовтня знову прогнозується магнітна буря, а 29 числа активність трохи знизиться. 30 і 31 жовтня - дводенна магнітна буря. Потім 2 листопада знову буде "штормити".
Вплив магнітної бурі на здоров'я
Під час магнітної бурі у метеозалежних і літніх людей можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, слабкість і втома, нудота і блювота, запаморочення, біль в серці і суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Звести до мінімуму негативні наслідки бурі допоможуть принципи здорового способу життя. Для цього за кілька днів до початку бурі і під час самих бур дотримуйтеся правил здорового способу життя.
- Частіше провітрюйте кімнату і більше бувайте на свіжому повітрі.
- Їжте більше сезонних продуктів, горіхів і риби.
- Замініть каву, алкоголь і енергетики трав'яним чаєм.
- Відмовтеся від сигарет.
- Обмежте вживання гострої, смаженої і жирної їжі, фастфуду.
- Уникайте стресу і конфліктів. Постарайтеся менше нервувати.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
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Про це повідомляє УНІАН.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Магнітна буря наприкінці жовтня сумарно триватиме з 26 жовтня по 2 листопада. 26 жовтня очікується слабка магнітна буря, потім 27 жовтня активність Сонця буде вище середньої. 28 жовтня знову прогнозується магнітна буря, а 29 числа активність трохи знизиться. 30 і 31 жовтня - дводенна магнітна буря. Потім 2 листопада знову буде "штормити".
Вплив магнітної бурі на здоров'я
Під час магнітної бурі у метеозалежних і літніх людей можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, слабкість і втома, нудота і блювота, запаморочення, біль в серці і суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Звести до мінімуму негативні наслідки бурі допоможуть принципи здорового способу життя. Для цього за кілька днів до початку бурі і під час самих бур дотримуйтеся правил здорового способу життя.
- Частіше провітрюйте кімнату і більше бувайте на свіжому повітрі.
- Їжте більше сезонних продуктів, горіхів і риби.
- Замініть каву, алкоголь і енергетики трав'яним чаєм.
- Відмовтеся від сигарет.
- Обмежте вживання гострої, смаженої і жирної їжі, фастфуду.
- Уникайте стресу і конфліктів. Постарайтеся менше нервувати.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час. Спіть не менше 7 годин на добу.
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Коментарі 2
Побільше сексу, так, щоб жінка не "висихала". І все буде добре.
Ахахах, як тільки мають переводити години на осінь, то в "недоэкспэртов" зразу магнітні бурі
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