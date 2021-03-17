У Ковелі під час повітряної тривоги чоловікові пересадили серце. ФОТО





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На ранок 22 жовтня, коли розпочалися ракетні удари по місту, весь медичний персонал ще перебував в операційній. Час ішемії донорського серця – 180 хвилин. Відтермінування операції було неможливим і лікарі успішно закінчили операцію.



Нове серце відтепер б’ється у грудях 61-річного чоловіка, якому 5 років тому діагностували ішемічну кардіоміопатію. Два останніх роки він перебував в листі очікування на трансплантацію у Ковельському МТМО.



До лікарні чоловік потрапив напередодні у вкрай важкому стані - статус UNOS 1A. Його підключили до системи V-A ЕКМО, завдяки якій стан вдалося стабілізувати, одночасно забезпечивши кровообіг та оксигенацію.



Після проведеної трансплантації пацієнт перебуває під наглядом лікарів у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Він при свідомості, дихає самостійно.



Посмертним донором став 50-річний волинянин, який напередодні потрапив у ДТП. Лікарі констатували смерть мозку пацієнта та повідомили про це родину чоловіка. Аби врятувати життя іншій людині, рідні прийняли непросте та правильне рішення: дали згоду на пересадку серця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги увечері 21 жовтня у Ковельському МТМО чоловіку пересадили серце.Про це повідомили у пресслужбі медзакладу.На ранок 22 жовтня, коли розпочалися ракетні удари по місту, весь медичний персонал ще перебував в операційній. Час ішемії донорського серця – 180 хвилин. Відтермінування операції було неможливим і лікарі успішно закінчили операцію.Нове серце відтепер б’ється у грудях 61-річного чоловіка, якому 5 років тому діагностували ішемічну кардіоміопатію. Два останніх роки він перебував в листі очікування на трансплантацію у Ковельському МТМО.До лікарні чоловік потрапив напередодні у вкрай важкому стані - статус UNOS 1A. Його підключили до системи V-A ЕКМО, завдяки якій стан вдалося стабілізувати, одночасно забезпечивши кровообіг та оксигенацію.Після проведеної трансплантації пацієнт перебуває під наглядом лікарів у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Він при свідомості, дихає самостійно.Посмертним донором став 50-річний волинянин, який напередодні потрапив у ДТП. Лікарі констатували смерть мозку пацієнта та повідомили про це родину чоловіка. Аби врятувати життя іншій людині, рідні прийняли непросте та правильне рішення: дали згоду на пересадку серця.

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