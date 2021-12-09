На Волині за вихідні спіймали 7 п`яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП

На Волині за вихідні спіймали 7 п`яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП
Волинські патрульні за вихідні затримали 7 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич, який виявився іноземцем, вже був позбавлений судом права керування. А результат огляду на стан сп’яніння показав 1, 48 проміле.

Ще одного водія в стані алкогольного сп’яніння виявили за допомогою приладу TruCam. Він перевищив дозволену швидкість майже вдвічі. Результат огляду 2, 80 проміле.

А водій з результатом у 2, 40 проміле, рухався містом серед білого дня, чим наражав себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Проте, патрульні його виявили та притягнули до відповідальності.

Також двох водіїв з ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння інспектори виявили та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі. На, що вони відмовились.

Ще два водії під впливом алкоголю скоїли ДТП. Один з них втік з місця пригоди. Проте за допомогою свідків його вдалося відшукати. Результат огляду – 2, 60 проміле. Другий винуватець автопригоди відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.

На всіх порушників інспектори склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші матеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями. Далі рішення — за судом.

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Теги: Волинь, ДТП, алкоголь, патрульні
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