Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
Сьогодні, 11:11
У Луцьку 24 жовтня, у зв’язку з обмеженими можливостями тягових підстанцій КП “Луцьке підприємство електротранспорту” на свої маршрути виїхали не всі транспортні засоби: зокрема 27 тролейбусів.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Загалом на маршрути виїхали тролейбуси за такими маршрутами:
№ 1 - 7 одиниць (планова кількість - 7);
№ 2 - 4 (планова кількість - 4, до вул. Гордіюк);
№ 3 - 2 одиниці (планова кількість - 2);
№ 4 - 3 одиниці (планова кількість - 3);
№ 4а - 1 (планова кількість - 1);
№ 5 - 2 (планова кількість - 2);
№ 12 - 2 (планова кількість - 5);
№ 15 - 3 (планова кількість - 7);
№ 15а - 3 (планова кількість - 7).
Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що 22 жовтня у Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Через обстріли з маршрутів було знято частину тролейбусів.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Загалом на маршрути виїхали тролейбуси за такими маршрутами:
№ 1 - 7 одиниць (планова кількість - 7);
№ 2 - 4 (планова кількість - 4, до вул. Гордіюк);
№ 3 - 2 одиниці (планова кількість - 2);
№ 4 - 3 одиниці (планова кількість - 3);
№ 4а - 1 (планова кількість - 1);
№ 5 - 2 (планова кількість - 2);
№ 12 - 2 (планова кількість - 5);
№ 15 - 3 (планова кількість - 7);
№ 15а - 3 (планова кількість - 7).
Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що 22 жовтня у Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Через обстріли з маршрутів було знято частину тролейбусів.
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