Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком





Про це повідомляє



Загалом на маршрути виїхали тролейбуси за такими маршрутами:



№ 1 - 7 одиниць (планова кількість - 7);



№ 2 - 4 (планова кількість - 4, до вул. Гордіюк);



№ 3 - 2 одиниці (планова кількість - 2);



№ 4 - 3 одиниці (планова кількість - 3);



№ 4а - 1 (планова кількість - 1);



№ 5 - 2 (планова кількість - 2);



№ 12 - 2 (планова кількість - 5);



№ 15 - 3 (планова кількість - 7);



№ 15а - 3 (планова кількість - 7).



Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково.



Нагадаємо, що 22 жовтня Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Через обстріли з маршрутів було знято частину тролейбусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 24 жовтня, у зв’язку з обмеженими можливостями тягових підстанцій КП “Луцьке підприємство електротранспорту” на свої маршрути виїхали не всі транспортні засоби: зокрема 27 тролейбусів.Про це повідомляє Луцька міська рада Загалом на маршрути виїхали тролейбуси за такими маршрутами:№ 1 - 7 одиниць (планова кількість - 7);№ 2 - 4 (планова кількість - 4, до вул. Гордіюк);№ 3 - 2 одиниці (планова кількість - 2);№ 4 - 3 одиниці (планова кількість - 3);№ 4а - 1 (планова кількість - 1);№ 5 - 2 (планова кількість - 2);№ 12 - 2 (планова кількість - 5);№ 15 - 3 (планова кількість - 7);№ 15а - 3 (планова кількість - 7).Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково.Нагадаємо, що 22 жовтня у Луцьку сталося кілька вибухів . Міський голова Луцькаповідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Через обстріли з маршрутів було знято частину тролейбусів.

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