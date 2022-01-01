Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком

Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
У Луцьку 24 жовтня, у зв’язку з обмеженими можливостями тягових підстанцій КП “Луцьке підприємство електротранспорту” на свої маршрути виїхали не всі транспортні засоби: зокрема 27 тролейбусів.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Загалом на маршрути виїхали тролейбуси за такими маршрутами:

№ 1 - 7 одиниць (планова кількість - 7);

№ 2 - 4 (планова кількість - 4, до вул. Гордіюк);

№ 3 - 2 одиниці (планова кількість - 2);

№ 4 - 3 одиниці (планова кількість - 3);

№ 4а - 1 (планова кількість - 1);

№ 5 - 2 (планова кількість - 2);

№ 12 - 2 (планова кількість - 5);

№ 15 - 3 (планова кількість - 7);

№ 15а - 3 (планова кількість - 7).

Про зміни щодо кількості транспорту на маршрутах пасажирів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що 22 жовтня у Луцьку сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики. Через обстріли з маршрутів було знято частину тролейбусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрути
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у пенсіонерки викрали електроінструменти з підсобного приміщення
Сьогодні, 11:26
Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
Сьогодні, 11:11
Документи особи із закінченим у період воєнного стану терміном дії є чинними
Сьогодні, 10:53
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
Сьогодні, 10:40
У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО У Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
03 жовтень, 13:00
З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3 З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3
30 вересень, 11:12
Повідомили, чи збільшуватимуть вартість проїзду у луцьких тролейбусах Повідомили, чи збільшуватимуть вартість проїзду у луцьких тролейбусах
29 серпень, 16:39
У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів
19 серпень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у пенсіонерки викрали електроінструменти з підсобного приміщення
Сьогодні, 11:26
 0
Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
Сьогодні, 11:11
 0
Документи особи із закінченим у період воєнного стану терміном дії є чинними
Сьогодні, 10:53
 0
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8