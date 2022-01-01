На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації

На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 жовтня, близько 21 години, в селі Хворостів, що на Любомльщині.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

33-річний водій мотоцикла Spark допустив зіткнення із причепом вантажівки MAN під керуванням 50-річного жителя села Самари. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст, реанімація
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