На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



33-річний водій мотоцикла Spark допустив зіткнення із причепом вантажівки MAN під керуванням 50-річного жителя села Самари. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 жовтня, близько 21 години, в селі Хворостів, що на Любомльщині.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.33-річний водій мотоцикла Spark допустив зіткнення із причепом вантажівки MAN під керуванням 50-річного жителя села Самари. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію