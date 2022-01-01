Документи особи із закінченим у період воєнного стану терміном дії є чинними





Про це пише



«На період дії воєнного стану паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Також вищезазначені документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану», – йдеться в повідомленні.



Також в уряді повідомили про можливість в’їзду та законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, крім громадян РФ, на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, термін дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року.



«Зазначена норма діятиме під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування», – додали в уряді.



За даними влади, в Україні через війну понад 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон – діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів врегулював питання використання документів про особу, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, повідомляє урядовий портал.Про це пише Радіо Свобода. «На період дії воєнного стану паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Також вищезазначені документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану», – йдеться в повідомленні.Також в уряді повідомили про можливість в’їзду та законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, крім громадян РФ, на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, термін дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року.«Зазначена норма діятиме під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування», – додали в уряді.За даними влади, в Україні через війну понад 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон – діти.

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