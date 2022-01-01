На Волині у пенсіонерки викрали електроінструменти з підсобного приміщення





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.



Крадіжку скоїв 56-річний односелець заявниці.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 23 жовтня, до поліції із заявою звернулася 61-річна жителька Володимирського району. Жінка повідомила, що напередодні зловмисник пошкодив вхідні двері підсобного приміщення та викрав електроінструменти.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.Крадіжку скоїв 56-річний односелець заявниці.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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