На Волині у пенсіонерки викрали електроінструменти з підсобного приміщення
Сьогодні, 11:26
Учора, 23 жовтня, до поліції із заявою звернулася 61-річна жителька Володимирського району. Жінка повідомила, що напередодні зловмисник пошкодив вхідні двері підсобного приміщення та викрав електроінструменти.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Крадіжку скоїв 56-річний односелець заявниці.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
Крадіжку скоїв 56-річний односелець заявниці.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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