У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



О 8:58 на місце виклику примчали працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які за 6 хвилин первинними засобами пожежогасіння локалізували пожежу, що виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки.



Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю квартири - 95-річну Віру Д. Жінка госпіталізована до міської лікарні із діагнозом отруєння продуктами горіння, стан середньої важкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 жовтня о 8:52 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Волі, що в Луцьку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.О 8:58 на місце виклику примчали працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які за 6 хвилин первинними засобами пожежогасіння локалізували пожежу, що виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки.Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю квартири - 95-річну Віру Д. Жінка госпіталізована до міської лікарні із діагнозом отруєння продуктами горіння, стан середньої важкості.

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