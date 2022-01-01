У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку

У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
23 жовтня о 8:52 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Волі, що в Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

О 8:58 на місце виклику примчали працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які за 6 хвилин первинними засобами пожежогасіння локалізували пожежу, що виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю квартири - 95-річну Віру Д. Жінка госпіталізована до міської лікарні із діагнозом отруєння продуктами горіння, стан середньої важкості.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира, пенсіонерка
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