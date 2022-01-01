Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників

Валентина Осипенко з Луцька в'яже теплі речі для захисників.



Жінка розповіла



У лучанки нині служить два племінники, син та зять. Валентина Осипенко каже: за всіх душа болить і я відчула, що я потрібна.



Декілька місяців тому Валентина познайомилась із волонтеркою Валентиною Крупецькою. Жінка допомагає майстрині доправляти в’язані речі захисникам на передову.



Волонтери збирають для захисників домашню консервацію і теплий одяг, готують енергетичні пакетики з горіхів і сушених фруктів. Вкладають у кожну коробку дитячі малюнки та патріотичні наліпки. Валентина Осипенко говорить: квартира перетворилась на невеликий склад: речі несуть друзі, знайомі та незнайомі. А з настанням холодів, – каже, – додались ящики з пряжею. Жінка намагається щоразу передавати захисникам власноруч виготовлені теплі речі.



"Шапки з тонких ниток мають бути, бо вони під каску, не синтетика, щоб хлопцям в голову не було холодно. Я вже і в інтернеті, і так друзям знайомим каже: нитки мені потрібні нитки, долучайтеся, пишіть, дзвоніть", – розповідає Валентина Осипенко.



Вдома у Валентини Крупецької також склад з речами для захисників. Багатодітна мама говорить: волонтерить вся родина. 11-річний син Денис допомагає розкладати та сортувати речі для військових та людей, які втратили дім через обстріли.



Валентина Крупецька каже: зараз оголошують збір теплого одягу для захисників, також просять приносити "буржуйки", парафін для окопних свічок, пряжу для в’язання шкарпеток і шапок і продукти тривалого зберігання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 60-річназ Луцька в'яже теплі речі для захисників.Жінка розповіла Суспільному , що допомагати військовим розпочала ще 2014-го року, нині продовжує цю роботу.У лучанки нині служить два племінники, син та зять. Валентина Осипенко каже: за всіх душа болить і я відчула, що я потрібна.Декілька місяців тому Валентина познайомилась із волонтеркою Валентиною Крупецькою. Жінка допомагає майстрині доправляти в’язані речі захисникам на передову.Волонтери збирають для захисників домашню консервацію і теплий одяг, готують енергетичні пакетики з горіхів і сушених фруктів. Вкладають у кожну коробку дитячі малюнки та патріотичні наліпки. Валентина Осипенко говорить: квартира перетворилась на невеликий склад: речі несуть друзі, знайомі та незнайомі. А з настанням холодів, – каже, – додались ящики з пряжею. Жінка намагається щоразу передавати захисникам власноруч виготовлені теплі речі."Шапки з тонких ниток мають бути, бо вони під каску, не синтетика, щоб хлопцям в голову не було холодно. Я вже і в інтернеті, і так друзям знайомим каже: нитки мені потрібні нитки, долучайтеся, пишіть, дзвоніть", – розповідає Валентина Осипенко.Вдома у Валентини Крупецької також склад з речами для захисників. Багатодітна мама говорить: волонтерить вся родина. 11-річний син Денис допомагає розкладати та сортувати речі для військових та людей, які втратили дім через обстріли.Валентина Крупецька каже: зараз оголошують збір теплого одягу для захисників, також просять приносити "буржуйки", парафін для окопних свічок, пряжу для в’язання шкарпеток і шапок і продукти тривалого зберігання.

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