 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників

Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників
60-річна Валентина Осипенко з Луцька в'яже теплі речі для захисників.

Жінка розповіла Суспільному, що допомагати військовим розпочала ще 2014-го року, нині продовжує цю роботу.

У лучанки нині служить два племінники, син та зять. Валентина Осипенко каже: за всіх душа болить і я відчула, що я потрібна.

Декілька місяців тому Валентина познайомилась із волонтеркою Валентиною Крупецькою. Жінка допомагає майстрині доправляти в’язані речі захисникам на передову.

Волонтери збирають для захисників домашню консервацію і теплий одяг, готують енергетичні пакетики з горіхів і сушених фруктів. Вкладають у кожну коробку дитячі малюнки та патріотичні наліпки. Валентина Осипенко говорить: квартира перетворилась на невеликий склад: речі несуть друзі, знайомі та незнайомі. А з настанням холодів, – каже, – додались ящики з пряжею. Жінка намагається щоразу передавати захисникам власноруч виготовлені теплі речі.

"Шапки з тонких ниток мають бути, бо вони під каску, не синтетика, щоб хлопцям в голову не було холодно. Я вже і в інтернеті, і так друзям знайомим каже: нитки мені потрібні нитки, долучайтеся, пишіть, дзвоніть", – розповідає Валентина Осипенко.

Вдома у Валентини Крупецької також склад з речами для захисників. Багатодітна мама говорить: волонтерить вся родина. 11-річний син Денис допомагає розкладати та сортувати речі для військових та людей, які втратили дім через обстріли.
Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників

Валентина Крупецька каже: зараз оголошують збір теплого одягу для захисників, також просять приносити "буржуйки", парафін для окопних свічок, пряжу для в’язання шкарпеток і шапок і продукти тривалого зберігання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, волонтерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер
Сьогодні, 10:07
ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Сьогодні, 09:30
До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов
Сьогодні, 09:13
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Сьогодні, 09:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
Сьогодні, 10:40
У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
Сьогодні, 10:32
Шапки, шкарпетки та сидіння: лучанка в'яже теплі речі для захисників
Сьогодні, 10:20
У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер
Сьогодні, 10:07
Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер
Сьогодні, 10:07
На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник
20 жовтень, 10:59
Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників
18 жовтень, 11:08
Віддав своє життя, рятуючи поранених: на Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Нерода Віддав своє життя, рятуючи поранених: на Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Нерода
18 жовтень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у пенсіонерки викрали електроінструменти з підсобного приміщення
Сьогодні, 11:26
 0
Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
Сьогодні, 11:11
 0
Документи особи із закінченим у період воєнного стану терміном дії є чинними
Сьогодні, 10:53
 0
На Волині мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою: він – в реанімації
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку під час пожежі в квартирі врятували 95-річну жінку
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8