Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*

Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*
Мешканці України, які думають про завтрашній день, хотіли б мати пасивний дохід. Але далеко не кожен знає, як зробити перші кроки у цьому напрямку. Розраховувати лише на зарплату та пенсію складно: значна частина людей ледве зводить кінці з кінцями.

Не треба боятися щось змінювати, особливо якщо мова йде про зміни на краще. Допоможе змінити життя компанія Фрідом Фінанс Україна відгуки про яку мають лише позитивний зміст.

Акції на IPO – перевірений варіант прибутку


Один з найперспективніших напрямків – покупка акцій брендів, що розвиваються. Для більш стрімкого розвитку їм потрібні фінанси. Компанії випускають акції, які можна вигідно купити, поки бренд ще не такий відомий. Згодом вартість акцій суттєво зростає, а власники отримують непогані дивіденди.

Історія знає немало прикладів такого стрімкого зростання. Наприклад, активи Фейсбук зросли в ціні на 677%, а Zoom – на 1100%. Звісно, не кожен бренд буде демонструвати таке зростання, але допомога Фрідом Фінанс полягає саме в цьому, щоб знайти клієнту найбільш перспективні напрямки.

Як купити акції


Без сторонньої допомоги це неможливо, адже потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, початковий поріг входу досить високий (кілька мільйонів доларів). Алгоритм співпраці з Фрідом Фінанс такий:

- Менеджер з інвестицій аналізує стан ринку та пропонує напрямки для клієнта.
- Укладають договір з брокером на придбання акцій (нараховують кошти на рахунок, це може тривати кілька діб).
- Акції купують.
- Активи зараховують на рахунок інвестора.

Перш ніж переходити до таких складних операцій, варто ознайомитися з основами IPO. Краще за все пройти спеціальні курси, які пропонує компанія Фрідом Фінанс. Самі курси для початківців тривають близько двох тижнів. Кожне заняття триває по півтори години. Заняття – це не лише відеоуроки, але і прямі ефіри та домашні завдання. Навчання клієнтів підтверджує серйозність намірів Фрідом Фінанс та зацікавленість у добробуті інвесторів.


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Теги: Фрідом Фінанс
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