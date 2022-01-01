Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*





Не треба боятися щось змінювати, особливо якщо мова йде про зміни на краще. Допоможе змінити життя компанія



Акції на IPO – перевірений варіант прибутку

Один з найперспективніших напрямків – покупка акцій брендів, що розвиваються. Для більш стрімкого розвитку їм потрібні фінанси. Компанії випускають акції, які можна вигідно купити, поки бренд ще не такий відомий. Згодом вартість акцій суттєво зростає, а власники отримують непогані дивіденди.



Історія знає немало прикладів такого стрімкого зростання. Наприклад, активи Фейсбук зросли в ціні на 677%, а Zoom – на 1100%. Звісно, не кожен бренд буде демонструвати таке зростання, але допомога Фрідом Фінанс полягає саме в цьому, щоб знайти клієнту найбільш перспективні напрямки.



Як купити акції

Без сторонньої допомоги це неможливо, адже потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, початковий поріг входу досить високий (кілька мільйонів доларів). Алгоритм співпраці з Фрідом Фінанс такий:



- Менеджер з інвестицій аналізує стан ринку та пропонує напрямки для клієнта.

- Укладають договір з брокером на придбання акцій (нараховують кошти на рахунок, це може тривати кілька діб).

- Акції купують.

- Активи зараховують на рахунок інвестора.



Перш ніж переходити до таких складних операцій, варто ознайомитися з основами IPO. Краще за все пройти спеціальні курси, які пропонує компанія Фрідом Фінанс. Самі курси для початківців тривають близько двох тижнів. Кожне заняття триває по півтори години. Заняття – це не лише відеоуроки, але і прямі ефіри та домашні завдання. Навчання клієнтів підтверджує серйозність намірів Фрідом Фінанс та зацікавленість у добробуті інвесторів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці України, які думають про завтрашній день, хотіли б мати пасивний дохід. Але далеко не кожен знає, як зробити перші кроки у цьому напрямку. Розраховувати лише на зарплату та пенсію складно: значна частина людей ледве зводить кінці з кінцями.Не треба боятися щось змінювати, особливо якщо мова йде про зміни на краще. Допоможе змінити життя компанія Фрідом Фінанс Україна відгуки про яку мають лише позитивний зміст.Один з найперспективніших напрямків – покупка акцій брендів, що розвиваються. Для більш стрімкого розвитку їм потрібні фінанси. Компанії випускають акції, які можна вигідно купити, поки бренд ще не такий відомий. Згодом вартість акцій суттєво зростає, а власники отримують непогані дивіденди.Історія знає немало прикладів такого стрімкого зростання. Наприклад, активи Фейсбук зросли в ціні на 677%, а Zoom – на 1100%. Звісно, не кожен бренд буде демонструвати таке зростання, але допомога Фрідом Фінанс полягає саме в цьому, щоб знайти клієнту найбільш перспективні напрямки.Без сторонньої допомоги це неможливо, адже потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, початковий поріг входу досить високий (кілька мільйонів доларів). Алгоритм співпраці з Фрідом Фінанс такий:- Менеджер з інвестицій аналізує стан ринку та пропонує напрямки для клієнта.- Укладають договір з брокером на придбання акцій (нараховують кошти на рахунок, це може тривати кілька діб).- Акції купують.- Активи зараховують на рахунок інвестора.Перш ніж переходити до таких складних операцій, варто ознайомитися з основами IPO. Краще за все пройти спеціальні курси, які пропонує компанія Фрідом Фінанс. Самі курси для початківців тривають близько двох тижнів. Кожне заняття триває по півтори години. Заняття – це не лише відеоуроки, але і прямі ефіри та домашні завдання. Навчання клієнтів підтверджує серйозність намірів Фрідом Фінанс та зацікавленість у добробуті інвесторів.

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