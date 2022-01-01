ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:



особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано

танків – 2590 (+6)

бойових броньованих машин – 5295 (+11)

артилерійських систем – 1673 (+6)

РСЗВ – 375 (+1)

засоби ППО – 189 (+0)

літаків – 270 (+0)

гелікоптерів – 245 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);

крилаті ракети – 350 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);

спеціальна техніка – 149 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила на війні в Україні 67 940 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідованотанків – 2590 (+6)бойових броньованих машин – 5295 (+11)артилерійських систем – 1673 (+6)РСЗВ – 375 (+1)засоби ППО – 189 (+0)літаків – 270 (+0)гелікоптерів – 245 (+0);БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);крилаті ракети – 350 (+0);кораблі/катери – 16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);спеціальна техніка – 149 (+1).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію