 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників

ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Росія втратила на війні в Україні 67 940 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано
танків – 2590 (+6)
бойових броньованих машин – 5295 (+11)
артилерійських систем – 1673 (+6)
РСЗВ – 375 (+1)
засоби ППО – 189 (+0)
літаків – 270 (+0)
гелікоптерів – 245 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилаті ракети – 350 (+0);
кораблі/катери – 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
спеціальна техніка – 149 (+1).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов
Сьогодні, 09:13
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Сьогодні, 09:11
Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей
23 жовтень, 16:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*
Сьогодні, 09:57
ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Сьогодні, 09:30
До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов
Сьогодні, 09:13
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку 24 жовтня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов
Сьогодні, 09:13
Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту
23 жовтень, 19:00
ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі: яка ситуація на усіх напрямках ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі: яка ситуація на усіх напрямках
23 жовтень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*
Сьогодні, 09:57
 0
ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Сьогодні, 09:30
 0
До Білорусі завезли близько 3200 російських військових, – Буданов
Сьогодні, 09:13
 0
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку 24 жовтня
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8