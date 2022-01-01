ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Сьогодні, 09:30
Росія втратила на війні в Україні 67 940 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано
танків – 2590 (+6)
бойових броньованих машин – 5295 (+11)
артилерійських систем – 1673 (+6)
РСЗВ – 375 (+1)
засоби ППО – 189 (+0)
літаків – 270 (+0)
гелікоптерів – 245 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилаті ракети – 350 (+0);
кораблі/катери – 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
спеціальна техніка – 149 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано
танків – 2590 (+6)
бойових броньованих машин – 5295 (+11)
артилерійських систем – 1673 (+6)
РСЗВ – 375 (+1)
засоби ППО – 189 (+0)
літаків – 270 (+0)
гелікоптерів – 245 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
крилаті ракети – 350 (+0);
кораблі/катери – 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
спеціальна техніка – 149 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей
23 жовтень, 16:55
Коментарі 0
Останні новини
Freedom Finance: безтурботна старість та фінансова грамотність*
Сьогодні, 09:57
ЗСУ знищили за минулу добу 470 російських окупантів та 9 безпілотників
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 24 жовтня
Сьогодні, 09:06
Медіа