У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер





Про це Ігор Чайка.



"Попередити не міг, бо наразі все ще тривають роботи, альтернативна система не така, на жаль, потужна. Прошу про спокій. Енергетики обіцяли графік відключень. Як і ви - жду його з нетерпінням. Щойно буде - оприлюдню", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відключення електроенергії в місті Ковелі ще буде сьогодні, 24 жовтня, протягом дня.Про це повідомив міський голова Ковеля"Попередити не міг, бо наразі все ще тривають роботи, альтернативна система не така, на жаль, потужна. Прошу про спокій. Енергетики обіцяли графік відключень. Як і ви - жду його з нетерпінням. Щойно буде - оприлюдню", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що під час обох повітряних тривог 22 жовтня Ковель зазнав ракетних обстрілів

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