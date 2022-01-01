На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
В області стартувала виплата пенсій за листопад.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відучора, 2 листопада, на Волині розпочато фінансування листопадових пенсій. На рахунки пенсіонерів цього місяця буде спрямовано 1 млрд 6,4 млн гривень.
Загалом в області 253,2 тис. пенсіонерів, з них 13,2 тис. – колишні військові та працівники силових структур і відомств.
Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відучора, 2 листопада, на Волині розпочато фінансування листопадових пенсій. На рахунки пенсіонерів цього місяця буде спрямовано 1 млрд 6,4 млн гривень.
Загалом в області 253,2 тис. пенсіонерів, з них 13,2 тис. – колишні військові та працівники силових структур і відомств.
Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Медіа