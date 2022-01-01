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На Волині стартувала виплата пенсій за листопад

На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
В області стартувала виплата пенсій за листопад.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Відучора, 2 листопада, на Волині розпочато фінансування листопадових пенсій. На рахунки пенсіонерів цього місяця буде спрямовано 1 млрд 6,4 млн гривень.

Загалом в області 253,2 тис. пенсіонерів, з них 13,2 тис. – колишні військові та працівники силових структур і відомств.

Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.

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Теги: Росія, Україна, війна, пенсії
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