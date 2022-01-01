Лучан попередили про нову шахрайську схему

Лучан попередили про нову шахрайську схему
У Луцькраді розповіли, що почастішали випадки повідомлення громадян про телефонні дзвінки від шахраїв, які називають себе спеціалістами департаменту соціальної політики міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Невідомі особи просять уточнити банківські реквізити для перерахування допомоги від ООН.

У зв’язку з цим, наголошують, що посадові особи департаменту соціальної політики Луцької міської ради ніколи не з’ясовують телефоном дані громадян для виплат будь-яких допомог.

У випадку виникнення подібних ситуацій прохання повідомити правоохоронні органи.

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Теги: шахраї, Луцькрада
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