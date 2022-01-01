Лучан попередили про нову шахрайську схему
Сьогодні, 17:23
У Луцькраді розповіли, що почастішали випадки повідомлення громадян про телефонні дзвінки від шахраїв, які називають себе спеціалістами департаменту соціальної політики міської ради.
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Невідомі особи просять уточнити банківські реквізити для перерахування допомоги від ООН.
У зв’язку з цим, наголошують, що посадові особи департаменту соціальної політики Луцької міської ради ніколи не з’ясовують телефоном дані громадян для виплат будь-яких допомог.
У випадку виникнення подібних ситуацій прохання повідомити правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Невідомі особи просять уточнити банківські реквізити для перерахування допомоги від ООН.
У зв’язку з цим, наголошують, що посадові особи департаменту соціальної політики Луцької міської ради ніколи не з’ясовують телефоном дані громадян для виплат будь-яких допомог.
У випадку виникнення подібних ситуацій прохання повідомити правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія обстріляла Миколаївський порт: знищили 17 тисяч тонн олії
Сьогодні, 18:00
Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін
Сьогодні, 17:47
Лучан попередили про нову шахрайську схему
Сьогодні, 17:23
Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони
Сьогодні, 17:02
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
Сьогодні, 16:25
Медіа