Морем і повітрям: з'ясували, як Іран постачає Росії дрони





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Іран продовжує постачати зброю до РФ, якою та тероризує українські цивільні міста. Центр національного спротиву розповідає детально, як дві терористичні держави налагодили логістику поставок дронів-камікадзе.



Росіяни так не люблять визнавати технічно низький рівень оснащення власної армії, що досі не визнають той факт, що вони обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136, називаючи їх “Гєрань-2”.



При цьому ЦНС раніше вже повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях та навіть



Дрони-камікадзе росіяни використовують для ударів суто по цивільних об’єктах, наприклад енергетичного комплексу. Іран радо виконує замовлення кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.



Метою таких ударів є створення гуманітарної катастрофи, коли десятки мільйонів українців будуть сидіти взимку без опалення, електроенергії та опалення. Це, на думку терористів кремля, має подавити здатність українців до спротиву та змусить їх виїхати в ЄС, що створить нову міграційну кризу.



У зв’язку з цим, ми вважаємо за необхідне встановити всіх причетних до терористичних атак на українців. Сьогодні піде мова про те, як саме Іран постачає зброю до рф. Існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.



ПОВІТРЯ



Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:



Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);

Mahan Air (засновником є «Некомерційний інститут Молала Мовахедіна»);

Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);

Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

Як бачимо, ми маємо три державні авіакомпанії й одну нібито приватну. При цьому, державні компанії підпорядковані військово-політичному керівництву, що не зважаючи на публічні заяви, доводить повну підтримку вторгненню рф з боку іранської влади.



Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником комерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях.



Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.



МОРЕ



Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.



Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.



Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає.



Зокрема в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля “Zolfaghar”, які базуються в Сирії. Також в цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.



Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий “558-ий авіаремонтний завод” у взаємодії із компанією “Кванд ИС” форсував роботи по створенню власних “дронів-камікадзе”, що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань.



За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран постачає Росії безпілотники двома шляхами: повітряним та морським.Про це повідомляє "Центр національного спротиву".Іран продовжує постачати зброю до РФ, якою та тероризує українські цивільні міста. Центр національного спротиву розповідає детально, як дві терористичні держави налагодили логістику поставок дронів-камікадзе.Росіяни так не люблять визнавати технічно низький рівень оснащення власної армії, що досі не визнають той факт, що вони обстрілюють Україну іранськими дронами Shahed-136, називаючи їх “Гєрань-2”.При цьому ЦНС раніше вже повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях та навіть Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах . Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.Дрони-камікадзе росіяни використовують для ударів суто по цивільних об’єктах, наприклад енергетичного комплексу. Іран радо виконує замовлення кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.Метою таких ударів є створення гуманітарної катастрофи, коли десятки мільйонів українців будуть сидіти взимку без опалення, електроенергії та опалення. Це, на думку терористів кремля, має подавити здатність українців до спротиву та змусить їх виїхати в ЄС, що створить нову міграційну кризу.У зв’язку з цим, ми вважаємо за необхідне встановити всіх причетних до терористичних атак на українців. Сьогодні піде мова про те, як саме Іран постачає зброю до рф. Існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);Mahan Air (засновником є «Некомерційний інститут Молала Мовахедіна»);Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).Як бачимо, ми маємо три державні авіакомпанії й одну нібито приватну. При цьому, державні компанії підпорядковані військово-політичному керівництву, що не зважаючи на публічні заяви, доводить повну підтримку вторгненню рф з боку іранської влади.Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником комерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях.Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає.Зокрема в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля “Zolfaghar”, які базуються в Сирії. Також в цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий “558-ий авіаремонтний завод” у взаємодії із компанією “Кванд ИС” форсував роботи по створенню власних “дронів-камікадзе”, що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань.За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки.

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