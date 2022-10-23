У Білорусі іранські інструктор допомагають росіянам запускати дрони

У Білорусі іранські інструктор допомагають росіянам запускати дрони
У Білорусі помітили іранських інструкторів, які, підозрюють, навчають російських військових та контролюють запуски дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

За останніми даними, на території Білорусі росіяни повністю контролюють авіабази в Барановичах та Ліді. Звідти ж росіяни обстрілюють Україну.

Крім того, в селі Микуличі на Гомельщині помітили групу іранських інструкторів, офіцерів "корпусу вартових ісламської революції". Їх начебто посилено охороняють росгвардійці та офіцери ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори, імовірно, координували запуски БПЛА “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України.

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Теги: дрони, Білорусь, іранські інструктори
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