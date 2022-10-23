У Білорусі іранські інструктор допомагають росіянам запускати дрони





Про це



За останніми даними, на території Білорусі росіяни повністю контролюють авіабази в Барановичах та Ліді. Звідти ж росіяни обстрілюють Україну.



Крім того, в селі Микуличі на Гомельщині помітили групу іранських інструкторів, офіцерів "корпусу вартових ісламської революції". Їх начебто посилено охороняють росгвардійці та офіцери ФСБ.



За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори, імовірно, координували запуски БПЛА “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі помітили іранських інструкторів, які, підозрюють, навчають російських військових та контролюють запуски дронів-камікадзе.Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.За останніми даними, на території Білорусі росіяни повністю контролюють авіабази в Барановичах та Ліді. Звідти ж росіяни обстрілюють Україну.Крім того, в селі Микуличі на Гомельщині помітили групу іранських інструкторів, офіцерів "корпусу вартових ісламської революції". Їх начебто посилено охороняють росгвардійці та офіцери ФСБ.За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори, імовірно, координували запуски БПЛА “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію